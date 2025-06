La tua webcam è spiata? Ecco cosa devi controllare

Dalle immagini di una stanza a quelle del balcone ma può trattarsi anche di un giardino o di un garage: è molto diffuso e poco controllato in rete il fenomeno delle webcam private a cui può accedere una platea potenzialmente globale con grandi rischi per la privacy e la sicurezza delle persone.

Cosa succede in rete

Internet è un mondo da maneggiare con cura e così vale anche e soprattutto per l'occhio indiscreto di telecamere alle quali si può avere accesso senza essere dei professionisti informatici, tutt'altro. " Migliaia di telecamere connesse a Internet, pensate per proteggerci, ci stanno in realtà mettendoci a rischio. Nella nostra ultima ricerca su abbiamo scoperto oltre 40mila telecamere esposte che trasmettevano in diretta streaming su Internet", ha spiegato Joao Cruz, ricercatore scientifico sulla sicurezza di BitSight, catena sulla sicurezza informatica.

Quali sono i rischi

" Nessuna password. Nessuna protezione. Solo lì fuori. Abbiamo lanciato l'allarme per la prima volta nel 2023 e, in base a questo ultimo studio, la situazione non è migliorata", ha aggiunto l'esperto. Queste telecamere che erano state pensate per la sicurezza o per la comodità sono diventate un boomerang dove malintenzionati possono controllare da remoto cosa accade negli spazi privati e sensibili, molto spesso con i proprietari all'oscuro di tutto. Nel nostro Paese sono decine di migliaia, da Nord a Sud, le webcam alle quali è possibile accedere facilmente e in qualunque momento spiando momenti intimi della vita quotidiana delle persone. In pratica, grazie a piattaforme di tutti i tipi (gratis e a pagamento) si può accedere a questi dispositivi collegati con il web e la frittata è fatta.

Come difendersi per non essere spiati

Nella stragrande maggioranza dei casi chi posside queste webcam non sa che è visibile online, di conseguenza la configurazione è stata fatta male o dallo stesso utente ma anche dal tecnico che le ha installate. Altre volte, come accade per social e mail, ad esempio, è buona norma cambiare di frequente username e password per evitare di essere hackerati. Gli esperti di BitSight consigliano intanto di controllare se la propria videocamera è accessibile da internet. " Prova ad accedervi da un dispositivo esterno alla tua rete domestica. Se riesci a raggiungerla da remoto senza accedere tramite un'app sicura o una VPN, potrebbe essere esposta" .

Come detto, vanno subito modificate (specialmente se predefiniti) le credenziali d'accesso, va disattivato l'accesso da remoto: nel caso di videocamere sulla rete domestica non c'è motivo di consentire connessioni esterne. " Mantieni il firmware aggiornato. I produttori rilasciano spesso aggiornamenti di sicurezza che correggono le vulnerabilità. Controlla regolarmente la presenza di aggiornamenti e installali", aggiungono gli esperti.

Infine, è importante limitare l'accesso con firewall e VPN assicurandosi che soltanto chi è autorizzato possa accedere ai

feed delle telecamere utilizzando una VPN o regole firewall che bloccano l'accesso da fonti non attendibili. E poi vanno monitorare le attività insolite impostando appositi avvisi per quei tentativi di accesso imprevisti.