Router Tp-Link colpiti dagli hacker, l'allarme lanciato dall'azienda: ecco i modelli interessati

Un problema di cybersicurezza sta agitando il mondo del web negli ultimi giorni, per via del rischio di intromissioni esterne riguardante i possessori di router TP-Link. Stando a quanto riferito dalla stessa azienda in un comunicato indirizzato ai propri clienti, in tanti potrebbero aver già subito l'incursione da parte di un hacker a causa di due specifiche vulnerabilità utilizzate proprio come varco per accedere ai dispositivi tramite attacchi indirizzati ad account Microsoft 365.

"Microsoft ha individuato una rete di router Small Office/Home Office (SOHO) compromessi, prevalentemente dispositivi TP-Link, denominata CovertNetwork-1658 e nota anche come botnet Quad 7 (7777)" , si legge nella nota ufficiale. "Questa rete è stata utilizzata da autori di minacce cinesi per attacchi password spray contro account Microsoft 365" , precisa ancora l'azienda di Shenzhen, "l'autore della minaccia sfrutta le vulnerabilità dei router per ottenere la capacità di esecuzione di codice in modalità remota".

Secondo quanto riferito da TP-Link, c'è comunque un punto fondamentale nella configurazione del router di cui tener conto, vale a dire l'abilitazione dell'interfaccia di amministrazione remota su Internet: una funzione che, come specificato dagli esperti di cybersicurezza del colosso cinese, non viene attivata di default dal firmware del router, ma deve essere l'utente a farlo manualmente. Per precauzione, quindi, e per evitare problemi almeno fino alla risoluzione delle vulnerabilità, "TP-Link sconsiglia di esporre l’interfaccia di amministrazione remota su Internet".

Al momento questi problemi di sicurezza sono stati rilevati sugli Archer C7 e i TL-WR841N/ND, ma secondo i dati in possesso dell'azienda anche altri modelli da essa prodotti sarebbero a rischio.

Ecco perché l'avviso è rivolto a tutti i possessori di qualunque tipo di router TP-Link: il team di esperti dell'azienda di cybersicurezza Malwarebytes ha pubblicato un piccolo vademecum per supportare gli utenti potenzialmente a rischio intrusioni. Il primo passaggio obbligato, ovviamente, è quello di aggiornare il firmware alla versione più recente fornita online dall'azienda.

Qualora tale supporto non sia più disponibile, è meglio pensare di cambiare il router sostituendolo con un modello più recente e supportato. Terzo punto, come suggerito anche dall'azienda, è quello di disattivare tutte le funzioni di gestione remota, e infine di modificare le password di amministrazione del router, evitando di riutilizzare quelle obsolete.