"Ho sparato per le minacce, avevo paura che facessero del male a mio padre e a me"

"Mi dispiace, non volevo finisse così. Ho avuto paura che ammazzasse me e mio padre di botte o che mi prendesse la pistola e ci sparasse. Così ho sparato io". Ha deposto in aula ieri, davanti alla Corte d'assise, Raffaele Mascia, il 22enne che il 15 febbraio 2025, nella panetteria gestita dal padre in piazzale Gambara, ha ucciso l'ucraino Ivan Disar, 49 anni, e ha ferito il connazionale 26enne Pavel Koresko. Il ragazzo, che ha piccoli precedenti, è accusato di omicidio e tentato omicidio aggravati dai futili motivi nell'indagine condotta dal pm Carlo Enea Parodi.

Quel pomeriggio i due ucraini erano arrivati nella panetterie ed era nata una discussione con il ragazzo italiano. Mascia ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande del pm. Camicia bianca, tono pacato, ha pronunciato frasi precise, di chi ha riordinato bene le idee nella mente. "Ho deciso di raccontare qui tutta la storia", ha detto rivolto al presidente della Corte, il giudice Antonella Bertoja. "Ho avuto una reazione d'impulso - ha continuato l'imputato -. Ho sparato cinque colpi come si può vedere in un film. Volevo mettere al sicuro mio padre, mio padre è tutta la mia vita". Ancora: "Loro due venivano verso di me, a quel punto ho puntato e gli ho sparato. Ho cercato di sparare basso, non sono un pistolero è stata una reazione di difesa. Non avrei voluto... Non credevo neppure che fossero morti. Poi sono scappato, sono stato male, ho bevuto tantissimo alcol per sedarmi. La pistola l'ho buttata subito nel cestino del Carrefour di piazzale Siena. Oggi, a mente lucida, forse chiamerei subito la polizia".

Mascia era stato fermato dagli agenti pochi giorni dopo. "Ho pensato di buttarmi giù. Ho pregato che non morissero. Quando ho saputo che Ivan era morto, è finito il mondo". L'imputato ha ricostruito - nella sua versione - le cause della propria reazione violenta. "Ivan era ubriaco, mi provocava e insultava. Diceva: Sei uno scemo, non sai fare un ca... Sei ritardato. L'attività di tuo padre la prendo io.... Io ho cercato di tenerlo calmo, poi gli ho chiesto più volte di andarsene. Ma lui non smetteva e si faceva più pesante. Gli insulti sono diventati minacce: Ti faccio ammazzare stasera. Stasera ti ammazzo. Vi ammazzo come due cani te e tuo padre. In quel momento ho avuto paura. Avevo una pistola (una calibro 38, ndr) nella stanza dove dormivo sopra il negozio. L'avevo comprata a 17 anni, appena uscito dalla comunità, da uno slavo di nome Igor in piazzale Selinunte. Pagata 1.200 euro, con anche i proiettili. Stupidamente, credevo di avere bisogno di difendermi. Nello stesso periodo mi ero procurato anche una katana, un taser e un manganello.

La pistola era sempre rimasta chiusa nel suo nascondiglio. Quel giorno sono salito e sono ridisceso con l'arma". Chiede il giudice: "Perché?". Risposta: "Non volevo usarla, volevo solo fargliela vedere per spaventarlo". La prossima udienza è fissata per il 9 settembre.