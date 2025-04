I Guns N'Roses rinascono con Elton John e Ringo Starr

Ascolta ora 00:00 00:00

Certe volte la musica nasce ancora così. Per caso. All'interno di un dedalo di amicizie, collaborazioni, litigi. L'altro giorno Zak Starkey, figlio di Ringo Starr e anch'egli batterista, ha pubblicato su Instagram un brano suonato dai tre componenti storici dei Guns N'Roses, da Elton John e da Ringo Starr. Non è un brano inedito ma è comunque un brano significativo visto che è la cover di Children of the revolution dei T.Rex di Marc Bolan. A Zak Starkey, che ha 60 anni, l'idea è venuta poco dopo essere stato «licenziato» dagli Who, nei quali suona la batteria da quasi tre decenni, anche se si è preso tante altre soddisfazioni come quella di suonare per l'unico (e ultimo) concerto pubblico dei Led Zeppelin dopo la morte di John Bonham nel 1980. Starkey ha anche spiegato com'è nato il brano e il racconto rende l'idea di quanto sia stato avventuroso. Dunque, nel 2017 gli Who e i Guns N'Roses erano al Rock in Rio, gigantesco festival in Brasile. Tra una prova e l'altra, a lui e al bassista Duff McKagan viene in mente di registrare una cover di Children of the revolution. Detto, fatto. Poi la parte di batteria fu incisa da Ringo Starr a Los Angeles e due settimane dopo il chitarrista Slash registrò le parti di chitarra a New York. Alla fine la moglie di Zak Starkey, che si chiama Sshh Liguz ed è musicista) ha mandato un vocale a Elton John (foto) per chiedergli la parte di piano. Fatta anche quella. Rimaneva da scegliere il cantante. «Sshh incontrò Axl Rose che ha accettato» ha scritto Starkey. Risultato: Children of the revolution è il primo pezzo inedito dei Guns N'Roses dopo Chinese democracy dal 2008 (tutti i brani usciti da allora fanno parte di quelle sessioni di registrazione). Bene, com'è il brano? Bello, manco a dirlo, con un Axl irriconoscibile ma vincente.

Nota finale: il pezzo farà parte di un album di beneficenza per il quale Iggy Pop, Richard Ashcroft dei Verve, membri di Smiths e Pretenders e forse anche Paul McCartney hanno già registrato le proprie canzoni. Quando uscirà? Beh, tutto dipende dal dedalo di amicizie, collaborazioni, litigi e casualità... Ps: Zak Starkey nel frattempo è stato già riassunto dagli Who.