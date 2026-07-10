I mezzi di soccorso "imbottigliati" sul cavalcavia Bacula

Mezzi dei vigili del fuoco con le sirene spiegate bloccati sul cavalcavia Bacula per venti interminabili minuti. Traffico in tilt, macchine immobilizzate e nessuna possibilità di creare un varco per fra passare le autobotti dirette in via don Monzoni alla Bovisa per domare il maxi incendio scoppiato al deposito Bartolini. Sullo sfondo una colonna di fumo nero che saliva incessante verso il cielo. Il motivo? La pista ciclabile in sede protetta in via di realizzazione che di fatto ha ristretto la carreggiata.

"Quanto accaduto ieri in occasione del drammatico incendio che ha colpito lo stabilimento della Bartolini è la prova lampante di come le scelte ideologiche di questa amministrazione stiano mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini" la denuncia di Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega e segretario cittadino del partito. "I mezzi dei Vigili del Fuoco, partiti tempestivamente per spegnere le fiamme, sono rimasti imbottigliati nei pressi del cavalcavia Bacula, impiegando ben 20 minuti per percorrere un tratto che, in condizioni normali, avrebbe richiesto pochissimi minuti. Venti minuti di ritardo che, in situazioni di emergenza, possono fare la differenza tra la vita e la morte o decretare la distruzione totale di una struttura" spiega il consigliere del Carroccio.

"Da mesi incalza Piscina denunciamo che il restringimento delle principali arterie stradali non fa altro che paralizzare il traffico e, quel che è peggio, ostacolare il passaggio fluido dei mezzi di soccorso, ma la risposta di Palazzo Marino è sempre il solito silenzio presuntuoso".

Ecco quindi che la Lega chiede un'inversione di rotta: "La viabilità d'emergenza deve avere la priorità assoluta su qualsiasi disegno ideologico di mobilità. Il sindaco e l'assessore competente vengano in aula a spiegare come intendono risolvere questa palese criticità prima che si verifichi una tragedia irreparabile".