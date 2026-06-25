I Muse esplorano la fantascienza, ma il loro rock è sempre più reale

Ci sono le band glamour. E poi ci sono i Muse. Ci sono i gruppi che vivono sugli allori social, che fanno proclami o si adagiano nella routine dei numeri, dei tutto esaurito, dei record usa e getta. E c'è questo trio di (ormai) quarantenni che arriva dall'impronunciabile Teignmouth, un paese di quindicimila abitanti nella Cornovaglia, e che macina dischi (d'oro) e tour (strapieni) rimanendo ben lontano dagli scandali o dalle polemiche. Cassa dritta e pedalare, parafrasando il romantico e pragmatico Nereo Rocco, che di rock non se ne intendeva ma di concretezza sì.

E anche il nuovo disco dei Muse, che esce venerdì 26 giugno, è un sontuoso pamphlet di musica concreta, nata dalle idee e suonata per davvero, senza troppe paranoie digitali. Ed è concreta, con tutte quelle chitarre affilate, le batterie incalzanti e gli arrangiamenti orchestrali, anche se entra nel mondo etereo della fantascienza, si interroga sull'ansia indotta dalla tecnologia, sul paradosso della connessione perenne in una società sempre più disconnessa. Già dal titolo The wow! Signal si capisce che Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard vivono nella dimensione parallela di chi comunica suonando e suona ricercando. Di chi intitola un disco ispirandosi a un episodio fascinoso e inquietante che ovviamente è nascosto nel baule dei misteri. Eccolo: a ferragosto del 1977 un potente impulso radio lungo ben 72 secondi è stato captato dal radiotelescopio Big Ear dell'Università dell'Ohio. Proveniva dalla Costellazione del Sagittario. L'astronomo che se ne accorse, Jerry Ehman, scrisse "Wow!" sul tabulato dei dati con una penna rossa. Segnali di vita aliena? Semplice coincidenza? Filtrato dalla lente del rock, l'episodio è il grimaldello dei Muse per tornare sul luogo del loro delitto tipico, quello di indagare nella fantascienza, inerpicandosi nel copione perfetto della loro musica, d'altronde muse e musica hanno una radice comune, quella dell'organizzazione estetica ma pure emotiva del suono nel tempo. Dieci pezzi e basta. Tanta sostanza, poca fuffa. Nightshift superstar sa di house francese e di basso funk ma ha una chitarra che taglia. Cryogen è l'apocalisse in uno stadio. Unraveling ha i synth arpeggiati che sono un tocco di classe ma pure di potenza. In poche parole, in un mondo, quello musicale, ormai in mano ad artisti solisti, i Muse sono ancora testimonial della vecchia attitudine (molto british per la verità) di suonare innanzitutto, quasi che la musica sia l'unico vero biglietto da visita di chi fa il musicista.