I primi 12 studenti palestinesi a Milano. La rettrice Brambilla: "Una gioia immensa"

Sono arrivati nella notte tra mercoledì e giovedì i primi 12 studenti palestinesi che frequenteranno l'università Statale per concludere il loro percorso di studi universitario grazie alle borse di studio del progetto IUPALS, a cui l'Ateneo ha aderito fin da subito.

Sbarcati a Linate nella notte accompagnati dal prorettore ai Servizi per gli studenti, Stefano Simonetta, sono approdati subito all'Ateneo dove ad accoglierli c'era una folta presenza di docenti e personale dell'università. All'arrivo, a rappresentare la governance, anche il vice rettore Giovanni Onida, il prorettore Carlo Fiorio, la delegata al Public Engagement, Silvia Romani.

Per i nuovi studenti della Statale, che saranno ospitati nelle residenze universitarie, inizia un nuovo percorso con il supporto del personale di Ateneo, già l'altra sera presente e fortemente impegnato a predisporre la migliore accoglienza e le migliori condizioni per l'avvio della loro carriera universitaria in Statale.

"Accogliamo questi ragazzi con una gioia immensa - ha commentato la rettrice Marina Brambilla - dopo una lunga attesa scandita da preoccupazione e speranza in eguale misura. È una giornata bellissima per la Statale, un riconoscimento del diritto all'istruzione di ogni giovane che in questo caso significa anche diritto alla cura, alla sopravvivenza, alla vita"Sentiamo profondamente la responsabilità di corrispondere pienamente alla speranza di questi ragazzi, al loro diritto di realizzare i propri sogni. Un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti i giovani ragazzi, in ogni parte del mondo. Ci adopereremo con ogni mezzo per accoglierli con la cura e l'attenzione che meritano: anche i nostri studenti si stanno mobilitando in ogni modo in queste ore per essere loro vicini, ben consapevoli della ricchezza che la loro presenza porterà alla nostra comunità".

È solo il primo gruppo. Prossimamente ne arriveranno altri dieci come da programma.

I ragazzi fanno parte di un gruppo di 39 tra studenti, ricercatori e visiting professor palestinesi distribuiti nelle università italiane grazie al progetto Iupals che prevede 150 borse di studio da parte di 35 atenei italiani per offrire ai giovani palestinesi l'opportunità di intraprendere un intero ciclo universitario nel nostro Paese e rafforzare la cooperazione accademica tra Italia e Palestina.