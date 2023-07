I progetti tra la M6 e Segrate. La scure dello smart working

Collegare il tratto tra San Babila è l'aeroporto in dodici minuti di metrò è «un fatto epocale» ha sottolineato ieri il sindaco Beppe Sala. Ma Milano guarda oltre. Letteralmente, pensando al progetto di sviluppo della M4 dal capolinea di Linate verso la Nuova stazione Segrate Porta Est, con stop intermedio a Segrate San Felice, dopo l'Idroscalo, per un percorso di 3,1 chilometri. In Finanziaria sono stati stanziati l'anno scorso 420 milioni di euro per la realizzazione del progetto, anche se tra piano di fattibilità, gare e fine lavori nella migliore delle ipotesi ci vorranno sei o sette anni per vedere l'opera finita. E Sala ha parlato ha parlato degli altri sviluppi in vista per spostare il traffico su binari, «completiamo entro il 2024 la M4 fino al suo esito a San Cristoforo, collegando un'altra sezione della città a questo sistema di trasporto pulito, efficiente e popolare. E Milano non si fermerà: si realizzeranno i prolungamenti delle metro esistenti. la M5 verso Monza e la M1 Baggio e già si sta studiando il percorso della M6. La visione è chiara: aumentare l'efficacia di un servizio sotterraneo che collega Milano al suo hinterland, e viceversa, e ridurre il traffico di superficie, liberando la città da congestione e inquinamento».

Lo studio di fattibilità della M6 (o linea «rosa») era stato finanziato in concomitanza con lo stanziamento nella primavera del 2022 di 732,2 milioni per i lavori di estensione della M1, M2 e M3. Il percorso dovrebbe svilupparsi lungo l'asse viale Certosa e Sempione a nord ovest e Tibaldi-Ripamonti a sud. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli ha sollecitato nei giorni scorsi il prolungamento fino a Opera, «in concomitanza della nuova ferrovia che porta a Genova». Morelli, presente ieri all'apertura della fermata di M4 a Babila, ricorda che l'opera è «un grande successo del centrodestra, ha iniziato l'iter dell'opera e ne ha salvato la realizzazione durante l'amministrazione Pisapia, la cui maggioranza di sinistra avrebbe voluto affossare l'iniziativa. Ora alziamo l'asticella puntando alla sesta metropolitana che ci collegherà a Genova, al suo porto e al mare dei milanesi». L'obiettivo della Lega è «fare grandi infrastrutture che cambino il volto dell'Italia, superando l'immagine ideologica disegnata da chi ammanta per green tasse e divieti Ztl assurdi».

L'amministratore delegato di Atm Arrigo Giana perlustra la fermata M4 a San Babila e conferma, «abbiamo altri progetti in vista, il prolungamento della M5» fino a Monza, «uno studio sulla M6, il prolungamento della M4 oltre Linate, in un'espansione continua del trasporto pubblico». Anche se deve fare i conti ormai con un calo «ahimè fisiologico della clientela rispetto al pre Covid», un meno quindici per cento dei passeggeri rispetto al 2019 «per quei fenomeni tipo lo smart working che ci hanno fatto e faranno perdere traffico», abitudini ormai consolidate insomma.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha riferito ieri che il governo sta lavorando «sulla richiesta dei sindaci di trovare i finanziamenti della tranvia fino a Limbiate, e c'è l'obiettivo già raggiunto di finanziare l'estensione della metropolitana fino a Segrate, a Monza, l'area sud della provincia di Milano: sono tutti temi che assolutamente sono all'ordine del giorno del Ministero che ho l'onore di guidare». Il governatore Attilio Fontana invece raccoglie e condivide la proposta lanciata nei giorni scorsi dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli di accelerare l'arrivo dell'Alta velocità a Malpensa. Linate e Malpensa «sono due aeroporti con finalità diverse - ha spiegato Fontana -. Credo che se da un lato con M4 si sia fatto un buon lavoro, adesso bisogna fare in modo che anche Malpensa possa essere raggiunta più facilmente. Credo che se ne debba parlare e si debba fare».