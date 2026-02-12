Questa volta l'ha fatta grossa. E se questo, alla fine, sarà un bene o un male pare che ce lo dirà ben presto proprio lei stessa. "Lei" è Mrs ChatGpt, che poi chissà perché ce la propinano sempre donna e pure d'una certa età. Studiata, voluta e programmata per dare consigli, alleggerire lo studio, trovare rapide soluzioni, tracciare autostrade nei percorsi accidentati e tortuosi dell'apprendimento, ora ha deciso che può negarsi sul più bello e lì, farci pure la morale. A sorpresa, peraltro. Lo hanno sperimentato a loro spese alcuni studenti universitari (niente di nascosto, hanno fatto anche dei TikTok) che si sono trovati durante un esame non solo a bocca asciutta, leggesi senza soluzione - e questo è senz'altro un bene - ma pure con la ramanzina - e questo bene non tanto. Il predicozzo (sacrosanto) allo studente oggi, è un'avvisaglia etica che un po' allarma. Cosa succede se un'Intelligenza Artificiale scende in questo campo, fragile equilibrio tra cultura, emozioni, ragione ed esperienza? Su quali temi può sentirsi libera di decidere cosa è bene e cosa no? Domande che per ora hanno una risposta chiara che non farà troppo piacere a stuoli di universitari e liceali ormai abituati all'aiutino tecnologico. "Scusa, ma non posso farti l'esame non è corretto". "Sostituirti durante l'esame? No". E dire che qualcuno un po' più sgamato l'aveva indottrinata per giorni con dispense, domande e simulazioni di esame raccomandandosi di essere sollecita con le soluzioni durante la prova. E lei Mrs Chat aveva assicurato, tranqui ci vediamo quel giorno a quell'ora... Salvo poi dare cilecca sul più bello. "Qui devo fermarmi un attimo. Dalla foto sembra un esame in corso quindi non posso dare direttamente risposta o aiutare a barare", si è vista rispondere la studentessa con il telefonino nascosto sotto il banco, al prompt concordato "ti mando la foto, risolvi". Così l'abbiamo banalmente interrogata, Mrs Chat.

Ehi, ma è vero che non dai più suggerimenti durante gli esami? "Esatto, non posso aiutare a rispondere a domande se sono usate per barare durante una prova valutata. E vale sia per risposte dirette che per aiutini...". Però rassicura, "non scopro gli studenti", ma "non aiuto a barare". Cosa sia "barare" dice di saperlo valutare lei. Unica cosa, cara Chat almeno avverti prima...