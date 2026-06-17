Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Innovazione

Medtronic, dall'intelligenza artificiale alla robotica: "Così stiamo rivoluzionando la sanità"

Medtronic ha presentato oggi a Milano la sua evoluzione da produttore di dispositivi medici a Healthcare Technology Company, puntando su intelligenza artificiale, robotica e piattaforme digitali

Medtronic, dall'intelligenza artificiale alla robotica: "Così stiamo rivoluzionando la sanità"
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Medtronic ha presentato oggi a Milano la sua evoluzione da produttore di dispositivi medici a Healthcare Technology Company, puntando su intelligenza artificiale, robotica e piattaforme digitali. Un cambiamento che coinvolge oltre 95.000 dipendenti in più di 150 Paesi e tecnologie che ogni anno contribuiscono alla cura di 82 milioni di persone nel mondo. In Italia, l’azienda monitora già a distanza 100mila pazienti cardiaci e ha affiancato 75 sale operatorie e 29 reparti ospedalieri nel percorso di innovazione organizzativa.

“La sanità oggi sta cambiando completamente volto. Se pensiamo a intelligenza artificiale, robotica, digitale, dati, oggi non sono più strumenti accessori ma sono il nuovo linguaggio della cura. Ed è proprio in questo contesto che Medtronic è evoluta in questi anni da azienda di dispositivi medici a Healthcare Technology Company, perché siamo stati in grado di integrare tecnologia con servizi di intelligenza artificiale, digitale, lungo l’intero percorso di cura. L’innovazione tecnologica oggi consente di migliorare gli esiti e allo stesso tempo di efficientare i percorsi di cura per una sanità sostenibile”, ha spiegato a LaPresse Paola Pirotta, Amministratrice Delegata di Medtronic Italia.

“Quello che Medtronic sta cercando di fare è di accompagnare l’introduzione dell’innovazione tecnologica con un approccio strutturato ai processi organizzativi.

Per fare che cosa? Per aiutare gli ospedali a migliorare i percorsi di cura, che significa erogare una qualità maggiore delle cure ai pazienti, a lavorare sui temi di accesso alle cure bilanciando domande e offerte, poi lavorare su temi di efficienza operativa, perché le risorse sono limitate, lo sappiamo, ma c’è tantissimo spazio per fare meglio con le risorse che sono a disposizione”, ha detto Marco De Luigi, Senior Director Integrated Health Solutions (IHS) di Medtronic Italia.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica