Oltre cento protagonisti della politica, delle istituzioni, dell’economia e della società civile e in chiusura la «maratona» di confronti con i candidati sindaci. Domani alle ore 9 in Triennale si apre la XXX Edizione di «Italia Direzione Nord» dal titolo «Milano-Lombardia-Italia: traiettorie democratiche», kermesse promossa da Fondazione Stelline in collaborazione con il Parlamento europeo e con il patrocinio di Senato, Comune, Fondazione Cariplo e il contributo di Regione Lombardia. Dopo i saluti istituzionali con il presidente delle Stelline Fabio Massa, di Triennale Vincenzo Trione, la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e il sindaco Beppe Sala si parte subito con un «a tu per tu» con il governatore Attilio Fontana e poi una lunga carrellata di ospiti. Sul palco nel corso della giornata saliranno tra gli altri Ignazio La Russa, la sindaca di Genova Silvia Salis, il sottosegretario Alessandro Morelli, i ministri Abodi, Pichetto Fratin, Carlo Calenda, Letizia Moratti, Stefano Boeri. Si discuterò di urbanistica con il patron di Coima Manfredi Catella.

Dalle 18.20 alle 20, il confronto «a tu per tu» con i candidati alle primarie del centrosinistra Emmanuel Conte, Mario Calabresi, Anna Scavuzzo, Lorenzo Pacini, Carlotta Cossutta, Tommaso Goisis, i tre nomi politici sul tavolo del centrodestra, ossia la leghista Silvia Sardone (nella foto), Matteo Perego di Cremnago (Forza Italia) e Maurizio Lupi (Noi Moderati), Pietro Tatarella che è tra i civici che si sono messi a disposizione, Carmelo Burgio candidato di Futuro Nazionale.