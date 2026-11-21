Non sanno stare zitti nemmeno davanti alla morte. Sono trascorse appena poche ore dal suicidio di Gianni De Gennaro che c’è già chi trova il modo di trasformare una tragedia personale nell’ennesima occasione per riaprire vecchie polemiche. A farlo è Rifondazione Comunista, che mentre la famiglia dell’ex capo della Polizia affronta il lutto decide di tornare sui fatti del G8 di Genova del 2001. “La sua scomparsa non cancella quanto accaduto né le responsabilità politiche e istituzionali ancora da assumere”, dichiarano Jacopo Ricciardi, segretario regionale ligure del partito, e Giovanni Ferretti, segretario della Federazione genovese. Per i due esponenti comunisti, la morte di De Gennaro “riporta alla memoria il G8 di Genova del 2001, segnato dalla repressione del dissenso, dai fatti della scuola Diaz e dalle torture nella caserma di Bolzaneto”. Vicende che definiscono “una delle pagine più buie della storia repubblicana”. E non finisce qui. “Continueremo a ricordare Carlo Giuliani e tutte le vittime della repressione”, aggiungono, ribadendo che “Genova 2001 non è una pagina da archiviare”. Nessuno pretende di cancellare la storia o le responsabilità accertate dalla giustizia. Ma non può che lasciare di sasso la scelta di intervenire proprio nelle prime ore successive alla morte dell’ex capo della Polizia, quando il rispetto per una tragedia umana dovrebbe precedere qualsiasi polemica politica. Per Rifondazione Comunista, invece, neppure il tempo del lutto sembra meritare una tregua.