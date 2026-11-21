La doccia fredda per Maurizio Landini arriva direttamente dal mondo sindacale. A ridimensionare la portata dello sciopero generale della Cgil non è un esponente del governo o qualche avversario politico, ma Daniela Fumarola. All’indomani della mobilitazione, la segretaria generale della Cisl prende nettamente le distanze dall’iniziativa e soprattutto mette in discussione la tanto decantata partecipazione dei lavoratori. Una bocciatura che pesa, considerando la provenienza.

“Noi non abbiamo condiviso lo sciopero e, dai nostri dati, ci sembra che non ci sia stata una grande partecipazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma rispettiamo coloro che hanno scelto di partecipare, perché va rispettato anche il grido d’allarme che viene da questo mondo”, l’affondo della Fumarola. Parole pronunciate a Bologna, a margine di un convegno sulla legalità nella sede del sindacato, una presa di posizione che certifica ancora una volta le distanze tra le organizzazioni sindacali e ridimensiona la narrazione di una mobilitazione largamente condivisa

Del resto anche i numeri delle piazze raccontano una realtà ben diversa da quella rivendicata dalla Cgil. Emblematico il caso di Milano, dove - secondo le stime della questura - al corteo del sindacato hanno partecipato circa 5 mila persone, mentre gli studenti scesi in strada erano 15 mila. Una partecipazione complessiva ben lontana dalle 100 mila presenze rivendicate dalla Cgil. E ora, alle cifre contestate, si aggiunge il giudizio tutt’altro che entusiasta della Cisl.

Ma la Fumarola non si ferma alla questione delle adesioni. Interpellata sulla possibilità di ricostruire l’unità sindacale, la segretaria generale chiarisce che “l’unità si raggiunge quando c’è un contenuto e un metodo condiviso, così come abbiamo dimostrato”. Insomma, nessuna unità a prescindere, tantomeno sulla base di iniziative non concordate.

Da qui il richiamo al Libro verde della Cisl, un progetto articolato in undici capitoli e dodici proposte, già presentato anche a Cgil e Uil. “Se davvero c’è la volontà da parte di tutti di immaginare un progetto di futuro per questo Paese, ci si può sedere al tavolo e trovare ancora una volta i punti di convergenza”, sottolinea la Fumarola: “Crediamo che sia un ulteriore esercizio di responsabilità”.

Un’apertura al dialogo, dunque, ma senza cambiare il giudizio sulla protesta. E per Landini, dopo le polemiche sui numeri, arriva anche la presa di distanza degli altri sindacati.