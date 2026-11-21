Bernardo Giorgio Mattarella, figlio del presidente della Repubblica, ha raccontato il lato più intimo e privato di suoi padre nell’intervista in onda oggi su Tv2000, durante la prima puntata della nuova stagione di Storie d’Italia, il magazine del Tg2000. “Nella presidenza di mio padre credo che ci siano stati diversi momenti difficili e di tensione. Tra questi quello dopo le elezioni del 2018, quando c’era una composizione del Parlamento nuova ed era molto difficile dar vita a un nuovo governo. Quei mesi di incertezza e di tensione sono stati particolarmente difficili ma i momenti in cui ho visto mio padre più in tensione sono stati forse più per gli incidenti, le catastrofi e le perdite di vite umane rispetto alle tensioni istituzionali”, ha spiegato il professore.

Il figlio di Mattarella: “Mio padre più provato dalle catastrofi che dalle crisi istituzionali"

L’arrivo sul Colle, nel 2015, arrivò a tre anni dalla scomparsa della moglie, portando in famiglia gioia ma anche timori per l’esposizione pubblica, a partire dalla reazione del nipote, “che si chiama Sergio. Lui “inizialmente la prese piuttosto male perché temeva di avere tutti gli occhi addosso, di essere sempre al centro dell’attenzione, cosa che per la verità non è successa. La seconda volta che è stato eletto, mio padre non si aspettava minimamente di essere eletto e non lo riteneva neanche opportuno”. Infatti, la rielezione del 2022 colse di sorpresa tutti, tanto che i figli avevano già organizzato nei dettagli il trasloco per il ritorno a una vita privata da senatore a vita ed era “tutto pronto. Avevamo fatto questo trasloco e fu anche abbastanza faticoso. Poi gli ultimi giorni invece si è verificata questa rielezione che effettivamente ci ha presi tutti di sorpresa”.

Il Presidente, come è ben noto, vive al Quirinale “ed esce solo quando è necessario perché ogni suo spostamento richiede tutto un apparato di sicurezza. È un po’ complesso, quindi tendenzialmente andiamo noi a trovare lui molto più di quanto lui venga da noi”. Ma, dice il figlio, “se potesse uscire, e andare da qualche parte liberamente, probabilmente andrebbe in qualcuno dei posti in cui è stato con mia madre. Posti che gli ricordano qualche momento particolare, qualche momento particolarmente felice con lei. Se prova nostalgia penso che sia soprattutto di quei momenti vissuti con mia mamma”. Tuttavia, nel cuore del Presidente c’è la Sicilia, infatti “la casa principale di mio padre continua a essere quella di Palermo”. Sul piano istituzionale, il peso maggiore della rappresentanza ricade sulla figlia Laura, spesso al fianco del padre nei viaggi ufficiali e negli incontri internazionali, “ed essendo la figura femminile che rimane in famiglia sovente ha oneri che se ci fosse mia madre spetterebbero a lei. Ha pagato, nonostante le tante soddisfazioni, un prezzo in termini di tempo e impegno decisamente superiore rispetto a me o a mio fratello”. Mattarella, infatti, ha fatto tante visite di Stato in diversi Paesi del mondo. Torna spesso contento quando incontra capi di Stato con cui ha una consuetudine e un’intesa particolare, per esempio con il presidente tedesco”.

Ma è nella sfera privata, che emerge il ritratto di un nonno affettuoso, appassionato di sport, che “vede spesso in televisione, soprattutto le partite di calcio del Palermo, e la pallavolo che è lo sport che ama molto, ma anche l’atletica, e altre discipline. Non ci vediamo tutti i giorni, però sì, per tutte le decisioni importanti io naturalmente ne parlo sempre a lungo con mio padre, ho sempre fatto così”. Il Presidente è sempre stato “molto vicino a noi figli, è molto mite, ci ha rimproverato sempre il meno possibile. Ha sempre cercato di educarci con l’esempio, piuttosto che dandoci regole o indicazioni. Un momento importante è stato quando, durante la nostra adolescenza, mio padre era deputato. Trascorreva buona parte della settimana a Roma e quando il venerdì tornava, tutti lo aspettavamo”.