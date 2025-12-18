”Ad Atreju non l’abbiamo vista arrivare..”. Così Bignami sferza Schlein e le opposizioni

L'onorevole Galeazzo Bignami ha strappato applausi a scena aperta in parlamento durante il suo recente intervento, mettendo alle corte l'intera opposizione con alcune semplici, ma efficaci, considerazioni sulla gestione degli ultimi tre anni di opposizione. A partire dalla mancata presenza di Elly Schlein ad Atreju, dove la segretaria del Partito democratico era stata invitata a partecipare, dove lei aveva chiesto di partecipare, per poi però declinare. " Onorevole Schlein noi non abbiamo avuto la fortuna di sentirla ad Atreju, in effetti non l'abbiamo vista arrivare, ce ne dovrà perdonare. Ma vorremmo sapere quando lei dice che la maggioranza deve scegliere tra stare con gli Stati Uniti o stare con l'Europa, glielo abbiamo già spiegato noi stiamo con l'Italia in Europa nel campo occidentale ", ha detto l'esponente di FdI rivolgendosi ai banchi dell'opposizione.

" A meno che lei stesse parlando con i suoi alleati dei 5S che la settimana scorsa hanno detto: 'Molliamo tutto, lasciamo fare gli USA'. Vero esempio di virtù e di viltà quello che il M5s esercita. Perché, se non ve ne siete accorti, ma lo volevo ricordare, su 327 votazioni svolti in quest’Aula in materia di politica internazionale, la maggioranza per 327 volte ha votato nella stessa maniera, voi avete votato nella stessa maniera 31 volte. Se noi che abbiamo votato nel 100% dei casi nella stessa maniera siamo divisi, voi che avete votato nel 90% per cento dei casi in maniera differente cosa siete un’assemblea di +Europa? ", ha sferzato ancora Bignami.

" Effettivamente, va detto che non avete un programma comune, non avete una coalizione comune, con la consueta franchezza e la consueta amicizia che un cannibale rivolge proprio ospite di giornata, il presidente Conte ha detto: 'Con l'onorevole Schlein nemmeno siamo alleati'. Perché l’unica cosa che vi accomuna è essere contro Giorgia Meloni ". E ha quindi ricordato i numerosi esempi di minacce firmate Br che in queste settimane il premier sta subendo ma, " non vogliamo neanche scomodare ed esprimere quella solidarietà perché la mano che l'ha vergata è la stessa che alimenta la violenza di piazza di quei facinorosi che voi oggi sperate di riuscire ad acquisire come voti, perché siete consapevoli e sperate che loro facciano quel lavoro che gli italiani non sono più disposti a fare, cioè votarvi.

Perché perché nel momento in cui noi siamo il terzo governo più longevo della storia della Repubblica, vi do una notizia: voi siete la terza opposizione più longeva della storia Repubblica e ho il dubbio sarete la più lunga la più longeva opposizione della storia della Repubblica".