Al Portello spunta l’hotel da 90 metri. “Ora l’Ice Hockey e la week della F1″

Un grattacielo di oltre 90 metri con una serie di terrazzamenti alberatii e dotato di fotovoltaico e finestre aperte verso lo skyline. É il nuovo hotel voluto e finanziato (con 66 milioni di euro) da Fondazione Fiera Milano, pensando sopratutto al turismo congressuale e business. Firmato da Michele De Lucchi e gestito dal gruppo Una Italian Hospitality che ha vinto la gara indetta da Fiera nel 2022, si chiamerà «Una Esperienze Milano Citylife». «Milano, la città in Italia con la maggior spinta di verticalizzazione urbanistica oggi si alza ancora di più» sottolinea il presidente di Ffm Giovanni Bozzetti che non sposa evidentemente le proteste anti grattacieli che vanno di moda a sinistra. Ieri il sopralluogo al 21esimo piano del cantiere di viale Scarampo, il progetto si avvicina alla conclusione, con Bozzetti anche l’architetto De Lucchi che ha illustrato i dettagli. L’edificio sarà consegnato pronto e consegnato alla Fondazione entro gennaio e dovrebbe aprire nel settembre 2027. Con 173 camere, avrà una serie di terrazzamenti con alberi e sarà «definito da una lavorazione plissé in grado di rifrangere la luce». Alla base un podio vetrato alto sette metri - che condurrà a hall e lounge -, al piano terra la copertura lungo il viale che porta alla metropolitana sarà arredata con opere d’arte. Tra il diciottesimo e il ventunesimo piano, una «tribuna panoramica». E agli ultimi livelli apriranno ristorante, sky lounge e belvedere per un totale di oltre 350 metri quadrati.

«É un ulteriore tassello che va a completare un disegno urbanistico di cui Fondazione Fiera è stata l’artefice principale nei nostri 25 anni di storia» sottolinea Bozzetti. La torre di colore verde grigio (o «verde minerale») progettata da Amdl Circle e De Lucchi e realizzata da Nessi & Majocchi su un’ex area parcheggio rientra nel percorso di rigenerazione dell’ex Polo fieristico. Si trova a pochi passi dall’Allianz Mico e dal sistema di Citylife, dal futuro centro di produzione Rai a Milano che sarà pronto entro il 2029. Le prossime tappe? Questa mattina la squadra dell’Hockey Club Milano visiterà con Bozzetti il cantiere della «Fiera Ice Arena» che aprirà i battenti il 9 di ottobre con la prima partita Hockey Milano contro Innsbruck e poi successivamente l’11 contro Bolzano. Un progetto «effetto Olimpiadi invernali». E il presidente di Fondazione Fiera spiega di aver parlato con l’amministratore delegato di Ducati «Stefano Domenicali e con il presidente di Aci Geronimo La Russa per creare in città una Formula One Week durante la presentazione a febbraio dei team, delle scuderie della Formula 1 dell’anno prossimo. Stiamo lavorando, proprio in questo momento» ha detto ieri «è in corso una visita anche presso i nostri spazi da parte della Formula 1, quindi sempre più Milano, capitale del mondo dei motori».