Vuoi candidarti in Futuro Nazionale? Intanto porta un sacco di iscritti, quindi nuove tessere e soldi freschi, e poi vediamo. Nel frattempo sappi in questo caso non c’è bisogno di parafrasare il documento del partito che «il 50% dei candidati territoriali e la quota dei bloccati (i 75 capilista dei collegi plurinominali, ndr) verranno espressi dal presidente». Dunque quanto spazio rimane a chi non è direttamente nelle grazie del generale? Il Giornale è in possesso della comunicazione che il coordinatore nazionale, Massimiliano Simoni, ha inviato al responsabile organizzativo, il deputato Edoardo Ziello, ai componenti dell’esecutivo nazionale, ai referenti regionali e dei comitati. Oggetto: «Selezione delle candidature alle elezioni politiche 2027 e tesseramento». Sembra un gioco a premi il generale userà anche le figurine, e ci arriviamo dopo ma in realtà lo schema Vannacci è studiato nei minimi dettagli. Eccolo.

«Il criterio fondamentale su cui si reggerà il meccanismo della selezione delle candidature ruota attorno al tesseramento. Gli iscritti del 2026 che vogliono candidarsi dovranno raccogliere almeno 100 sottoscrizioni di tesserati già presenti nel registro o nuovi che in ogni caso dovranno rinnovare entro l’8 febbraio 2027». Ma c’è un ulteriore paletto: «Il nuovo tesserato 2027, per poter proporre la propria candidatura, dovrà raccogliere almeno 50 sottoscrizioni di nuovi iscritti non presenti nel registro del tesseramento 2026. Le procedure elettorali interne», prosegue il testo, «avverranno attraverso modalità elettronica con un’apposita applicazione dedicata con codici strettamente personali non eludibili o falsificabili». Quest’ultimo passaggio, ci confida uno dei principali coordinatori territoriali, si è reso necessario «in parte per una serie di tessere fantasma che sono state denunciate in questi mesi, persone iscritte al partito a loro insaputa, e in parte», ci dice la nostra fonte che non è un neofita della politica, «per evitare che vengano inoltrati alle segreterie documenti artefatti, com’è avvenuto negli ultimi mesi, pur in numero limitato». Portare 100 nuovi tesserati è un’impresa, considerando che i comitati, mediamente, sono formati da poche decine di persone. Ma anche se l’impresa riuscisse (pure quella di portarne solo 50), il raccoglitore di tessere non ha alcuna garanzia di un posto in lista. La tessera da socio ordinario costa 10 euro. Costa 20 quella da socio sostenitore, e questa consente l’adesione ai comitati costituenti territoriali e «dà diritto di voto negli organi del movimento». Gli aspiranti onorevoli, dunque, per risultare tali ossia aspiranti e per nulla certi di diventare onorevoli dovrebbero subito portare dai 500 ai 1.000 euro nelle casse. La corsa alle tessere è scattata dopo l’emorragia di iscritti, raccontata dal nostro quotidiano, e i sondaggi che danno il partito in discesa. C’è un altro particolare che denota la scarsa fiducia di Vannacci negli attuali iscritti: «Il generale comporrà una breve lista di personalità di elevato impatto mediatico del partito che dovranno tirare la lista al livello nazionale. Questi correndo in più collegi, su cui in uno andranno a preferenza, libereranno 4 posizioni a chi correrà al livello territoriale». Vannacci userà le figurine.

Ieri, ma questa è un’altra storia, la procura ha aperto un’indagine su Futuro Nazionale per violazione della legge Scelba. L’inchiesta nasce dall’esposto del sindacato dei Militari sulla possibile natura eversiva del movimento: vuole verificare se il partito riproduca «il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta del fascismo». Il problema di Vannacci, autoproclamatosi leader della «vera destra», non ci sembrano le camicie nere. La credibilità del generale continua a perdere stellette ogni volta che i suoi votano con Elly, Conte e Ilaria Salis.