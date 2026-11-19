Luciano Belli Paci, avvocato, esponente della «Sinistra per Israele», come valuta l’esito della discussione sul ddl antisemitismo?

«È chiaro che ero particolarmente coinvolto nel tentativo di trovare una soluzione unitaria, suggerita anche da mia madre (Liliana Segre, ndr). Questo tentativo non ha avuto successo e dispiace. Lo sforzo chiesto a tutti era un compromesso che consentisse un voto largamente condiviso. Non è stato raccolto, lo osservo con amarezza».

Il senso dell’appello della senatrice Segre era: il ddl sia approvato, se possibile trasversalmente. Se necessario introducendo una qualche modifica ma «inessenziale»: il testo non presenta «criticità».

«Confermo, ed è anche la mia opinione, espressa più volte anche da Sinistra per Israele-Due popoli due Stati. Il testo finale poi era già frutto di una di mediazione molto incisiva: i critici avevano ottenuto molto, rispetto ai testi base».

La legge ha un valore più culturale. Eppure il Pd ha votato No.

«Sì, un valore quasi simbolico, un segnale di attenzione nel contrastare l’emergenza antisemitismo. Il testo non ha alcun contenuto liberticida o repressivo. Nessuno sa indicare dove stia. Avrebbero potuto votarlo o almeno mantenere l’astensione scelta al Senato. Addirittura hanno inasprito la loro posizione. Un vero peccato».

Schlein e Conte addirittura avevano promosso quella definizione Ihra di antisemitismo che ora contestano.

«Ancor più incomprensibile. Schlein aveva firmato quella mozione quando era in Possibile, a sinistra del Pd. Poi l’ha chiesta il Parlamento nel 2018, poi il governo Conte 2 l’ha adottata nominando il coordinatore della lotta all’antisemitismo - e quelli che si sono succeduti hanno sempre redatto strategie, approvate da tutti i vari governi, basate su quella definizione. Ora questa definizione di colpo diventa un problema, proprio quando l’antisemitismo esplode. Andava bene prima quando l’antisemitismo non c’era e non va più bene ora che è un’emergenza. Un bel paradosso».

Cosa è successo nel frattempo?

«C’è la subalternità a certe piazze molto infervorate che non vogliono sentirsi dire che esiste un limite. Il punto è questo: la mobilitazione su Gaza io la capisco, è una vicenda tragica. Ma i partiti un tempo avevano una funzione anche pedagogica, nel dire: questo no, Hamas no, le colpe collettive agli ebrei no. Oggi i partiti non concepiscono più questa responsabilità. Poi, c’è l’alleanza del Campo largo: con una serie nutrita di temi divisivi non volevano aggiungere pure questo. Ragioni di convenienza politica che però finiscono per collocare il Pd in una posizione innaturale».

Veniamo a Emanuele Fiano e alla sua decisione sofferta di lasciare il Pd. Nessuno può capirla meglio di lei.

«Sì, e non solo per rapporti di fraterna amicizia, peculiari come possono essere quelli tra i figli di due sopravvissuti alla Shoah. Sento molto questo suo dolore, e non è solo suo. Io ho una storia politica diversa, lui si iscrisse giovanissimo alla Figc, è stato fondatore del Pd, il distacco è traumatico e interrompe una storia lunga, un’appartenenza. Capisco la sua amarezza. È di molti però. Di gente collocata a sinistra, nel mondo ebraico, ne è rimasta pochina».

O forse restano di sinistra ma sono delusi da questa sinistra.

«Una componente molto pompata, intellettuali come Gad Lerner, Anna Foa e altri, ha fornito munizioni e argomenti agli oppositori del ddl antisemitismo, e ora ha ottenuto che l’intero Campo largo si sia schierato sul No. Gli altri, molto più rappresentativi, la vivono come una rottura, politica ma anche sentimentale».