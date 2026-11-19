La mostra (foto) dedicata all’ex segretario del Msi Pino Rauti, inaugurata alla Camera, divide maggioranza e opposizione. Chiara Braga, capogruppo del Pd a Montecitorio, scrive al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per chiedergli «l’immediata chiusura della mostra». La Braga domanda di «impedire che quella mostra possa sfregiare il Parlamento, luogo sacro della democrazia». Il deputato meloniano Federico Mollicone replica: «A chi si sorprende e scandalizza per questo omaggio a Pino Rauti rispondiamo con una battuta: non esiste più l’arco costituzionale». Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa e figlia dello storico leader della destra sociale, interpellata dal Giornale, ricorda che suo padre «è stato parlamentare nazionale per vent’anni dalla VI alla X legislatura, eletto a preferenze con il voto popolare» e «parlamentare europeo per dieci anni». Rauti chiarisce che «in mostra non ci sono - come qualcuno ha dichiarato - simboli riconducibili al Ventennio ma soltanto foto e documenti di pubblicistica relativa alla storia del Movimento Sociale italiano». La fonte storiografica, poi, «è l’archivio familiare degli eredi Rauti e non il Fondo Pino Rauti, presente dal 2020 alla Biblioteca Nazionale di Roma».

L’ex presidente della Camera Gianfranco Fini irrompe nella polemica. Definisce Pino Rauti «divisivo». «Non visiterò la mostra», fa sapere l’ex leader di An. Per l’ex ministro degli Esteri, Rauti è stato «problematico a sinistra ma anche all’interno della destra italiana». L’ultima coda di polemica è su alcuni simboli ritratti nelle foto della mostra: «Giusto rimuoverli», chiosa Fini. La rivalità tra i due è storia antica: Atlantista, liberista e conservatore il primo, multipolarista, sociale e tradizionalista il secondo. Nel 1990, Rauti, a capo della sinistra del partito, batté Fini al congresso per la segreteria del Msi. Poi i missini toccarono il minimo storico. Tornato in sella Fini, arrivarono i tempi di Fiuggi e della svolta. Rauti, più che contrario alle tesi di quell’appuntamento, uscì dal partito sbattendo la porta assieme a un gruppo di fedelissimi, per fondare il Movimento sociale fiamma tricolore, esperienza che non è mai riuscita a impensierire An, nel frattempo diventata forza di governo. E così, mentre il mondo corre a velocità mai raggiunte, la politica italiana consuma un’altra piccola porzione di una saga iniziata a cavallo tra prima e seconda Repubblica, che ha avuto per protagonisti due modi differenti d’intendere «la destra». Cultura politica, in fin dei conti, mentre la sinistra si limita a strepitare.