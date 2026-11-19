Potremmo ribattezzarla «sindrome Bertinotti» dal leader di Rifondazione Comunista che negli anni ’90 mandò a scatafascio il primo governo dell’Ulivo guidato da Romano Prodi per la battaglia sull’orario di lavoro a 35 ore settimanali. Trent’anni dopo il vizio di tenere pesante il piede sull’acceleratore lo ha ereditato quello che, albero genealogico alla mano, può essere considerato il suo erede, Nicola Fratoianni. Sulla «patrimoniale», che ha il sapore ideologico delle 35 ore, il leader di Avs ha posto il «campo largo» di fronte a un aut aut: «Se non c’è la patrimoniale non c’è la coalizione».

Prendendo alla lettera l’espressione lessicale, siamo di fronte al tipico ultimatum bertinottiano. Con una differenza: il Fausto nazionale provocò la caduta di un governo in carica; il Nicola pugliese è pronto a provocare la crisi di una coalizione ancora non nata e di un governo che deve ancora nascere.

Il festival dell’assurdo. E se i generali usano i guanti di velluto per non far saltare il tavolo programmatico, tra i soldati del Pd le perplessità non mancano. Specie tra quelli che hanno avuto un passato da amministratori nella culla della cultura riformista, cioè l’Emilia. «Dilettanti allo sbaraglio - sospira Virginio Merola, per dieci anni sindaco di Bologna - peggio di Bertinotti visto che lui un governo lo faceva partire. I suoi emuli la «crisi» la minacciano come premessa. Potresti incalzare il centrodestra in mille modi e invece questi la buttano in vacca con la patrimoniale». Spiega Andrea Gnassi, pure lui per dieci anni sindaco di Rimini: «Sono uno che discute al bar e mi chiedo come fa una famiglia in cui sia il marito che la moglie fanno i parlamentari a proporre una tassa. Ma su! Almeno la Schlein la fissa per chi ha un patrimonio superiore ai 100 milioni, anche se è stato duro convincerla».

È complicato comprendere la propensione al masochismo che percorre il «campo largo«. Se sei pragmatico e nella vita fai una professione come il notaio che è una finestra sulla complessità della società italiana, non lo capisci proprio. È il caso di Alfonso Colucci consigliere ombra di Giuseppe Conte. Al ristorante di Montecitorio appare, per usare un eufemismo, perplesso: «Da che mondo è mondo si va alle elezioni promettendo di togliere le tasse non di metterle», osserva incredulo. Ma che vuoi, parafrasando il titolo del libro di un generale, è «la politica alla rovescia»: e un Bertinotti redivivo si muove a suo agio nel regno del paradosso e delle contraddizioni. La settimana scorsa il Paese si è fermato per la guerra ibrida, ieri l’attenzione nelle aule del Parlamento all’informativa di Crosetto era la stessa che si presta alle risorse per il torneo di bocce di Viareggio. Si bada di più al gioco del cambio di casacca: oggi altri due deputati azzurri si vestiranno di altri colori, Patriarca andrà al gruppo misto mentre Bicchieri verso la Lega. Un «ex» come Giuseppe Fioroni, invece, veleggia verso Calenda. «Mah - confida in Transatlantico il periscopio del Colle, Garofano, all’ex Gigi Meduri - ha speso una vita nel cattolicesimo democratico che c’entra con un laico come Calenda?» Mentre Graziano Delrio non riesce a stare più in un partito che non vota neppure una legge sull’antisemitismo.

Contraddizioni. E tanta ideologia. Appunto come la patrimoniale. È speculare al tema della sicurezza nel centro-destra: tanti decreti quando basterebbe presidiare il territorio con poliziotti e carabinieri. A sinistra invece l’ideologia vuole che si moltiplichino le tasse quando basterebbe concentrarsi sull’evasione: pagare tutti per pagare meno.

Ma come si fa a rinunciare al gusto di tartassare i ricchi o presunti tali! Per i «nuovi» Bertinotti vale la pena correre il rischio pure di perdere le elezioni visto da noi come negli Stati Uniti esistono i «populisti economici» e i «i centristi radicali»: i democratici negli Usa li hanno tenuti insieme qui chissà.

«La patrimoniale non sta in piedi», sentenzia il centrista Tabacci mentre pure il bersaniano Nico Stumpo si scopre più liberal di Fratoianni: «La patrimoniale è un’espressione ideologica. Non sarebbe meglio ingaggiare una battaglia contro la flat tax al 15% fino ai 100mila euro proposta dal governo per gli autonomi, visto che un lavoratore dipendente paga il 43% di tasse da 50mila euro in su? Meglio il buonsenso dell’ideologia».