Basilicata, audio choc di Pittella: "Dovevamo morire come ebrei". Poi le scuse

Il quadro delle elezioni regionali in Basilicata dei prossimi 21 e 22 aprile si è ormai pressoché delineato. A quattro giorni dalla chiusura della lista, diventa ufficiale anche la presa di posizione di Azione di Carlo Calenda, che era l'unico movimento che non si era ancora schierato con i candidati in campo a governatore: come Italia Viva, anche l'altro partito centrista ha deciso di sostenere Vito Bardi, presidente di Regione uscente e rappresentante di tutto il centrodestra. Ad annunciarlo è stato Marcello Pittella, ex governatore lucano per il Partito Democratico e attuale consigliere regionale di Azione. Il "re delle preferenze", tuttavia, è stato allo stesso tempo autore di un messaggio inviato ai suoi colleghi di partito che è diventato presto virale per la pesantezza dei contenuti. Criticando ferocemente il Pd e i 5 Stelle, che avevano posto un veto contro i calendiani, Pittella afferma: " C'è proprio un'azione a far male, a far morire. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono uno che deve morire ".