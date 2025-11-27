Meloni rilancia su Atreju: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte"

Atreju si avvicina, Giorgia Meloni rilancia. Se Elly Schlein ha invocato un confronto con la leader del governo, quest'ultima s'è detta pronta ad "affrontare" anche Giuseppe Conte. "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l'opposizione. Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte" le parole del primo ministro sui social.

La Meloni ha poi citato due ragioni. La prima "è che Giuseppe Conte, a differenza di Elly Schlein, anche negli anni passati è venuto ad Atreju senza imporre alcun vincolo. Lo ha fatto anche da Presidente del Consiglio". La seconda, invece, è "che non spetta a me stabilire chi debba essere il leader dell'opposizione, quando il campo avverso non ne ha ancora scelto uno. Da parte mia, quindi, sono disponibile a un confronto unico con entrambi".

Le parole della Meloni arrivano dopo quelle della segretaria dem. Invitata a partecipare alla festa di FdI che si terrà a Castel Sant'Angelo, a Roma, dal 6 al 14 dicembre, la Schlein - che in passato aveva declinato l'invito - ha dato la sua disponibilità a confermare la sua partecipazione solo in caso di un confronto con il premier.

Anche Conte è intervenuto sulla "sfida" per il momento a distanza tra la Meloni e la Schlein. "Ad Atreju sono stato già l'anno scorso e diedi anche la disponibilità a un confronto diretto con Meloni. Mi disse che non c'era la disponibilità, che non era quello il forum.

Quest'anno lo farà? Non lo so, io sono sempre disponibile a un confronto democratico" le parole del leader M5s a "Dritto e rovescio": "Quando c'è soprattutto poi una platea dove non ci sono i miei sostenitori, secondo me è ancora più interessante confrontarsi, perché lo scambio di idee è comunque un po' di fair play, anche tra partiti e movimenti politici, non fa male a questa nostra democrazia abbastanza malata".