Avs incontrò Hannoun, ma ora si smarca: "Non è nostro amico"

"Non è un amico". Dopo gli arresti e le polemiche a sinistra è corsa a scaricare Mohamed Hannoun, il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia al centro dello scandalo per i finanziamenti ai terroristi di Hamas.
I leader di Avs sgomitano per prendere le distanze dall'architetto che loro stessi, insieme al Pd avevano invitato a Montecitorio per un incontro a cui partecipò lo stesso Fratoianni, Matteo Orfini e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini.
"Non ho mai sostenuto Hannoun, non è amico mio", dice ora a Repubblica Nicola Fratoianni, "L'ho incrociato una sola volta, diverso tempo fa, a una conferenza stampa in cui c'erano moltissime persone". E a chi gli chiede se era stato lui stesso a organizzare la conferenza risponde: "Può anche essere, la verità è che non me ne ricordo. Io partecipo a centinaia di conferenze stampa, incontro migliaia di persone. Quel che è certo è che non ho mai avuto alcun rapporto con lui. Il fatto che si sia trovato nello stesso posto in cui c'ero anch'io non significa nulla".
E ancora, negando di averlo aiutato a raccogliere fondi, aggiunge: "Sulle idee di questo signore ho sempre espresso un punto di vista chiaro: chi mostra indulgenza sul 7 ottobre è lontanissimo dalla mia cultura politica. Io sono pacifista, non violento e provo orrore per l'assassinio di civili inermi. Da parte mia e di Avs, la condanna è sempre stata durissima e netta".
"Il 7 ottobre noi siamo intervenuti in Parlamento per condannare duramente l'attacco terroristico di Hamas, che non può avere nessun tipo di giustificazione. Abbiamo ritenuto allora, lo riteniamo oggi e lo riterremo domani, che questo comportamento terroristico è nemico del popolo palestinese", aggiunge al Corriere Angelo Bonelli, che a chi gli fa notare che diversi esponenti della sinistra hanno incontrato Hannoun risponde: "Devo dire che se seguissimo questi ragionamenti non dovremmo più incontrare nessuno. Sennò io dovrei puntare il dito contro molti parlamentari di Fratelli d'Italia che continuano a frequentare esponenti del terrorismo nero o contro chi fa lavorare, con Atreju e con Palazzo Chigi, esponenti di Forza nuova. Questa polemica evidenzia tutta la strumentalità di chi vuole trovare un alibi per il dramma di uno sterminio di un popolo che è quello palestinese".
"Non si possono criminalizzare milioni e milioni di cittadini italiani - prosegue Bonelli - che, anche a destra, sono disgustati dall'orrore prodotto dal governo israeliano a Gaza. Dopodiché io dico con molta chiarezza che della magistratura noi abbiamo fiducia, a differenza della destra, che interviene sulle inchieste a seconda se le piacciano o meno, e auspichiamo che questa vicenda si chiarisca il prima possibile.Noi chiediamo che le responsabilità vengano accertate, perché sul terrorismo si deve essere sempre intransigenti. La destra invece agisce con grande ipocrisia e fa un uso strumentale di questa vicenda. Per attaccare l'opposizione e la sinistra ma anche per continuare a costruire un alibi ai crimini contro l'umanità di Netanyahu".