Ballottaggi, il centrodestra si conferma ad Arezzo: Marcello Comanducci è il nuovo sindaco

Marcello Comanducci è il nuovo sindaco di Arezzo. Il centrodestra conserva la guida amministrativa della città toscana, dopo gli ultimi 11 anni dell’uscente Alessandro Ghinelli, grazie al successo ottenuto ai ballottaggi del candidato unitario contro lo sfidante Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra). I risultati del secondo turno di questa tornata delle elezioni amministrative giunti dalle 97 sezioni del comune aretino parlano chiaro: Comanducci si è imposto infatti con circa il 56% contro il solo 44% del candidato avversario.

Nel capoluogo di provincia più grande e popoloso al voto in questo weekend, la coalizione di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati aveva già chiuso in testa il primo turno di voto, con il 43,8% (di cui ben il 14,5% era stato rappresentato dalla lista civica “Fare” del candidato sindaco), contro il 32,3% di Ceccarelli; e oggi ha riconfermato i consensi presi in città nell’ultimo decennio abbondante. Affluenza in calo in queste giornate di domenica e lunedì: il dato degli aventi diritto che si sono presentati alle urne si aggira al 53,1%, contro il 59,3% di un paio di settimane fa. Restando invece nell’ambito del solo turno dei ballottaggi, nel 2020 ad Arezzo era andato a votare il 56,4% dei residenti maggiorenni, mentre nel 2015 si era registrato solo il 48,4%.

52 anni, Marcello Comanducci è un imprenditore noto per il suo impegno nel turismo, nell’innovazione, con competenze nell’intelligenza artificiale. Nato il 20 febbraio 1974, ha già dedicato gran parte della sua carriera professionale e amministrativa allo sviluppo di Arezzo e proviene da una famiglia radicata nel territorio, con legami nel settore alberghiero e imprenditoriale (come l’Hotel Continentale di cui è socio amministratore). Insieme alla sua famiglia è impegnato nel settore dell’ospitalità e ricettività. Tuttavia è l’innovazione digitale il fronte al quale si è dedicato e appassionato con la sua attività incentrata sulla realtà aumentata, entrata nell’ambito di una multinazionale dell’IA. Strategie aziendali, grafica, startup, marketing, digitale. Nel 2023 in un video creato con l'intelligenza artificiale aveva profetizzato la sua candidatura a sindaco di Arezzo.

Dal 2018 al 2020 Comanducci ha presieduto la Fondazione Arezzo Intour, progettando strategie turistiche e innovative per l'area aretina. Marcello Comanducci è entrato in politica con la giunta di Alessandro Ghinelli (dal 2015 al 2020) ricoprendo il ruolo di assessore al Turismo, Attività Produttive, Innovazione, Grandi Eventi, Fiera Antiquaria e Comparto Orafo. Ideatore della "Città del Natale" nel 2015, ha dato forte impulso alle presenze turistiche ad Arezzo, digitalizzando l'amministrazione e modernizzando regolamenti produttivi.

Dalla giunta comunale si dimetterà nel maggio 2020 per motivi professionali, ma il suo percorso rimarrà sempre legato a Gianfrancesco Gamurrini, ex vicesindaco della giunta Ghinelli, con il quale il sindaco ha poi avuto incomprensioni. Proprio con Gamurrini, Comanducci in questo 2026 in vista delle elezioni si è candidato a sindaco creando una associazione per presentare una lista civica – “Fare” – puntando sulla discontinuità e su nuovi progetti.