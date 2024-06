Ballottaggi, i primi dati sulle elezioni comunali

Ascolta ora 00:00 00:00

Urne chiuse e spoglio in corso nei centocinque comuni chiamati al voto per i ballottaggi delle elezioni comunali. Riflettori accesi sui quattordici capoluoghi, teatro di battaglie all’ultimo voto: per la precisione cinque di Regione (Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso) e nove di provincia (Lecce, Avellino, Cremona, Urbino, Caltanissetta, Vibo Valentia, Rovigo, Verbania, Vercelli).

L'affluenza rilevata alle 23 di ieri dal Viminale nelle 3586 sezioni dove si è votato per la prima giornata dei ballottaggi era del 37 per cento. In precedenza, 27,89 per cento alle ore 19.00 e 11,98 per cento alle ore 12.

00. Un calo piuttosto netto rispetto al primo turno, quando però si votava anche il sabato e non il lunedì, che potrebbe avere delle ripercussione sulle varie competizioni elettorali, soprattutto su quelle più "in bilico".