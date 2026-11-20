Altro venerdì di sciopero generale per la Cgil (ma senza Cisl e Uil), che oggi occupa 100 piazze in tutta Italia contro il carovita al grido di «il futuro è adesso». Lo sciopero di Maurizio Landini (in foto) cavalca l’onda delle manifestazioni studentesche e cerca consensi tra i giovanissimi, come dimostra l’appoggio dal sindacato allo sciopero proclamato dagli studenti per la stessa data, anche se dalle parti dei movimenti antagonisti, che saranno in piazza in tutta Italia con i collettivi delle scuole e delle università, non c’è particolare simpatia per la Cgil, definita «schiava dei padroni» e accusata di strumentalizzare il malcontento e i giovani. Un cortocircuito tutto a sinistra che si sublima nel disconoscimento dell’appoggio fornito dal sindacato alle lotte sociali. Secondo i radicali la Cgil non sarebbe abbastanza «reazionaria» e avversa al governo per potersi unire alle proteste. È sempre la stessa storia del più puro che alla fine ti epura. Così partono gli appelli agli iscritti della Cgil di strappare la tessera con l’accusa di «tradimento» per l’intesa con Confindustria e altre sigle. Nel frattempo Landini sembra ignorare il malcontento nei suoi confronti da parte della sinistra radicale e giovane che la sinistra parlamentare cerca di coccolare per qualche voto, e oggi sarà in piazza dove si troverà insieme a Roberto Gualtieri, sindaco di Roma ed espressione del Pd, e a Nicola Fratoianni di Avs che ha confermato il suo appoggio.