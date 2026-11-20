È uno strappo politico e identitario quello con cui Emanuele Fiano lascia il Pd, accusando i dem di non aver «alzato muri contro certe piazze» e lasciando aperta la porta a un futuro con Matteo Renzi. Dopo il voto contrario sul ddl antisemitismo che ha fatto esplodere il caso al Nazareno, l’ex deputato affida a Il Giornale la sua amarezza: rivendica che Liliana Segre «aveva ragione, il testo andava approvato» e attacca il silenzio dem davanti ai cortei con le bandiere di Hamas, perché di fronte a certi simboli «il partito doveva reagire».

Onorevole Fiano, lascia il Pd restando nel centrosinistra ed escludendo centro o centrodestra. Eppure Italia Viva e Azione hanno votato sì al ddl. Esclude un futuro con Renzi?

«Non ho escluso Renzi e non ho parlato del mio futuro. Italia Viva non l’ho nemmeno citata: ho detto che non andrò nel centrodestra, perché destra e sinistra non sono uguali. Sono ore complicate per un abbandono non leggero, e mi dedico a spiegare perché questa scelta fosse inevitabile. Vedremo, ma rimarrò nel centrosinistra».

Una rottura consumata mentre era a Birkenau. Quanto pesa l’amarezza per un partito allineato a M5S e Avs invece di votare una legge senza nuovi reati?

«Ero lì per l’Associazione ex deportati nei campi nazisti, e la delusione non è tanto da ebreo, ma perché credo che la lotta all’antisemitismo sia nel Dna della sinistra europea. L’antisemitismo è l’apice della violenza nazifascista: il tema è l’abbandono di un pezzo d’identità della sinistra. Mi fa male che si pensi sia una battaglia solo per gli ebrei, mentre riguarda l’identità stessa della democrazia».

Elly Schlein l’ha chiamata prima del voto. Come ha giustificato il «no»?

«Mi ha detto di aver chiesto a Giorgia Meloni di approvare alcuni emendamenti per il sì del Pd, ricevendo una porta chiusa. Le ho risposto che era giusta la linea di Liliana Segre: il testo non ha criticità giuridiche, come confermato da costituzionalisti. Bisognava votare sì. Poi c’è la coerenza sulla definizione IHRA, l’Alleanza per la memoria dell’Olocausto che include anche l’ostilità verso l’esistenza di Israele: fu adottata dal Parlamento europeo nel 2017 e dai governi Conte2 e Draghi. Chiederne la cancellazione non ha senso e non capisco il Pd».

Ha denunciato che, nelle piazze pro-Pal, il Pd non ha alzato un muro contro chi sventolava simboli terroristici o giustificava il 7 ottobre.

«Non c’erano adesioni ufficiali del Pd, ma esponenti dem presenti senza smarcarsi davanti a certi striscioni. Settimane fa davanti a Montecitorio, a un corteo contro il ddl cui aderivano realtà di sinistra, sventolavano bandiere di Hamas, Hezbollah e perfino delle brigate Al Qassam, i terroristi del 7 ottobre. Non ho sentito il partito dire: Sono cose inaccettabili. Far difendere il no dai tifosi di quell’eccidio è insopportabile, il Pd doveva reagire».

Il 25 aprile a Milano è stato insultato ed espulso dal corteo insieme alla Brigata Ebraica.

«Mi sono sentito malissimo perché l’antifascismo è nella mia identità. A chiedere la nostra espulsione è stata l’ala estremista: prima i Carc, poi una folla premente. Non c’erano Pd o Anpi ufficiali, ma lì la critica al governo israeliano legittima si è coagulata in odio verso chiunque fosse ebreo o difendesse l’esistenza di Israele. Quella saldatura diventa antisemitismo».

Oggi il centrodestra appare più compatto nella difesa delle comunità ebraiche.

«Conosco sindaci di sinistra come Gualtieri, Sala o Manfredi che si taglierebbero una mano per difendere le comunità ebraiche. Però votare contro il ddl è stato un errore culturale enorme: fa sembrare che questa battaglia sia solo del centrodestra. Anche fuori dal Pd, lavorerò perché il centrosinistra riconquisti il suo posto a difesa di tutti gli esseri umani e della lotta all’antisemitismo».