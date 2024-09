Malpensa, Sala: "Anche Milano contro l'intitolazione a Berlusconi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Comune di Milano ha deciso di proporre ricorso contro l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. " Ci siamo associati al ricorso come altri comuni, per le tempistiche non so ancora niente ", ha dichiarato il sindaco a margine di un incontro della Green Week a Palazzo Marino. Il ricorso è avanzato contro la decisione assunta democraticamente a seguito di una regolare votazione nel Consiglio Regionale della Regione Lombardia, a cui poi ha fatto seguito tutto l'iter burocratico mediante la società che gestisce lo scalo.

Pronta la replica della lega, che alla notizia ha rilasciato una nota in cui viene sottolineato che " Milano è ormai tra le città più insicure d'Italia, da anni non trova una soluzione per il nuovo stadio e ha addirittura perso la finale di Champions 2027 rimediando una figuraccia internazionale, in più ha deciso di tassare e penalizzare i cittadini che non possono permettersi un mezzo di trasporto - a due o a quattro ruote - ultimo modello ". Ma, nonostante questo, " la priorità di Giuseppe Sala e della sua Giunta è cancellare l'intitolazione a un grande milanese come Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa. Viva la Milano che guarda al futuro e non ha tempo da perdere ".

Diverso, invece, il pensiero di un grande amico del Cavaliere, che ha condiviso con lui decenni di vita tra lavoro e vita privata. " Berlusconi non ha bisogno di intitolazioni. Berlusconi è quello che ha lasciato, a prescindere dal 'ti dedico la via, la piazza'. Berlusconi ha lasciato un'eredità.

A me ha cambiato la vita da così a così e a tanti, forse a tantissimi, a tutti quelli che hanno lavorato con lui ha cambiato la vita. E Berlusconi è questo", ha dichiarato, presidente di Mediaset, a margine di un evento della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, di cui è presidente.