Bernardo va con Vannacci. Calabresi "in campo"

Il generale Roberto Vannacci espugna Palazzo Marino. Il capogruppo di Forza Italia Luca Bernardo lascia il partito e aderisce a Futuro Nazionale, ha convocato p er questa mattina una conferenza stampa con il consigliere regionale di Fn Luca Ferrazzi (che ieri ha confermato) e Vannacci presente in videocollegamento e annuncerà l'adesione. Sarà il primo consigliere di Fn nel Comune di Milano e secondo i vannacciani «forse non l'ultimo», ci sarebbe uno scouting tra i banchi leghisti. Che vada a buon fine, è un'altra storia. Bernardo, ex candidato del centrodestra contro Beppe Sala nel 2021, da tempo nutriva un forte malcontento. Si era messo anche a disposizione per correre di nuovo alle prossime Comunali ma non ha ricevuto il sostegno che si aspettava dal partito milanese e anche il presidente FdI del Senato Ignazio La Russa i non l'ha invitato al pranzo con altri papabili giorni fa. Se faccia parte dell'intesa anche la candidatura si capirà nelle prossime ore, sicuramente Vannacci metterà in campo uno sfidante nel 2027. «Parlerò con lui per capire, lo troverei molto strano, mi sembra una scelta un po' particolare» le parole a caldo di Sala. Bernardo era entrato in consiglio come civico, fuori dai partiti, e ha poi aderito a Fi due anni fa, scalzando dal ruolo di capogruppo Alessandro De Chirico. Che ieri si è tolto un sassolino: «Ne parlerò con lui ma è davvero incomprensibile se penso ai suoi modi da gentiluomo...».

E intanto, sull'altro fronte, Mario Calabresi rompe gli indugi: «Candidarmi? Alla tanta gente che me lo chiede per strada rispondo che sì io ci penso - ha detto ieri sera in un dibattito alla Festa dell'Unità- Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano, ci tengo. Detto questo c'è un percorso che non è delineato, sul come ci si arriverà, se ci saranno o meno le primarie e tutto questo lo capiremo dopo l'estate. Io sono in rispettosa attesa»