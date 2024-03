Potenza, Bmw fuori strada nella notte: il candidato presidente Marrese ferito in un incidente stradale

Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, per Piero Marrese, presidente della provincia di Matera e candidato a governatore della Basilicata per il campo largo. Il sinistro è avvenuto nella notte mentre viaggiava sulla strada statale 407 Basentana. Alla guida della vettura, una robusta Bmw, c'era un'altra persona, per cause ancora da accertare, al km 99 è uscita fuori strada. In quell'auto viaggiava anche il vicesindaco di Montalbano Jonico, Giuseppe Antonio Di Sanzo.

Per precauzione sono state inviate sul posto le autoambulanze del 118, che hanno trasportato i due verso l'ospedale di Policoro, dove sono stati medicati e dimessi, in quanto le loro condizioni non destano preoccupazioni. È stato lo stesso Marrese a rassicurare tutti attraverso un messaggio condiviso sui suoi profili social, dove ha pubblicato anche alcune foto dell'auto, scattate dai Vigili del fuoco. " Voglio tranquillizzare tutti: sto bene e al lavoro da questa mattina per il perfezionamento delle liste. Ieri sera, rientrando da Potenza, complici la fatica e la stanchezza, sono rimasto coinvolto con alcuni collaboratori in un incidente stradale. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza ", ha spiegato Marrese, che per dimostrare il suo stato di salute ha pubblicato anche una foto dietro la scrivania.