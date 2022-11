Bollette a rate, Superbonus e tetto al contante: il piano del governo

Il dl Aiuti quater approda sul tavolo del Consiglio dei ministri, che questo pomeriggio si riunirà per dare il via libera ai provvedimenti per sostenere famiglie e imprese contro il caro-bollette e l'aumento dei prezzi. L'entità degli interventi sarà di circa 9 miliardi di euro. Sono diverse le ipotesi che il governo sta valutando per dare un supporto economico agli italiani alla luce del delicato momento che il nostro Paese sta attraversando. Dal pagamento delle bollette al tetto al contante, passando per la revisione del Superbonus: ecco le novità che potrebbero essere introdotte.

La rateizzazione delle bollette

Nella bozza si legge che alle imprese residenti in Italia è riconosciuta la facoltà di richiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas: c'è la possibilità di rateizzare gli importi " eccedenti l'importo medio contabilizzato " nell'intero 2021 per i consumi effettuati dal primo ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Sale a 3mila euro la soglia dei premi esentasse che le imprese potranno concedere ai lavoratori dipendenti: i fringe benefit non dovrebbero concorrere a formare il reddito per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite.

La revisione del Superbonus

Il Superbonus sarà oggetto di una serie di modifiche. Per gli interventi a partire dall'1 gennaio 2023 su unità immobiliari delle persone fisiche " la detrazione spetta nelle misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 ". Viene specificato che deve sussistere la condizione che " l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore ai 15mila euro ".

Il tetto al contante

Il tetto al contante sale a 5mila euro. Dovrebbero essere stanziati 80 milioni di euro per il prossimo anno, destinati a contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. Si tratta di contributi in credito di imposta pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato.

La norma "sblocca trivelle"