Borrelli, il deputato delle dirette sfonda sui social: 18 milioni di visualizzazioni e quasi 100mila nuovi follower

Se c’è un deputato che in questi anni ha fatto della diretta social la sua principale arma e strategia per dare voce alle battaglie politiche, dalla lotta ai parcheggiatori abusivi alla liberazione delle spiagge, quello è Francesco Emilio Borrelli. Il suo smartphone è sempre acceso e ogni live postata ottiene visualizzazioni da far invidia a tanti influencer di grido. In queste settimane, Borrelli è diventato l’incubo di alcuni proprietari di diversi lidi balneari ai quali fa visita, quasi sempre dietro precise segnalazioni dei bagnanti, per verificare il rispetto degli spazi e delle norme. È l’estate della liberazione delle spiagge, dai lidi posillipini a quelli di Castellamare di Stabia, Sorrento e Massa Lubrense, ma non tralasciando i comuni della costiera amalfitana, da Amalfi a Maiori, da Atrani a Minori, sta producendo numeri a dir poco straordinari.

Solo negli ultimi 28 giorni le visualizzazioni dei post pubblicati sulla pagina Facebook che hanno superato il minuto, un tempo lunghissimo per chi vive di scrolling perpetuo, sono state 18.251.709, in crescita del 104% rispetto allo stesso periodo precedente. Inoltre, si tenga conto che il 48.5% di chi ha visualizzato non è neanche un follower della pagina Facebook. Un dato che conferma la capacità dei suoi contenuti di andare oltre la community, grazie anche alle condivisioni dei contenuti che sono state 301.448, mentre le interazioni totali ai post pubblicati raggiungono la cifra di 4.559.306. Questa spinta che non conosce pause, che nei numeri compete e talvolta supera i risultati degli account di Roberto Vannacci che sta andando molto forte, ha consentito una crescita di nuovi follower di tutto rispetto: 95.998 sono i nuovi iscritti alla pagina Facebook, che ha superato la soglia del 1.2 milioni di follower, e 88.495 quelli che invece si sono uniti all’account Instagram del deputato campano. Il modello di denuncia a mezzo diretta social di Francesco Emilio Borrelli è iniziato una decina di anni, all’epoca era consigliere regionale in Campania, quando mentre era in live fu picchiato da alcune persone e solo grazie a quella modalità riuscì a dimostrare l’aggressione subita. Da allora e in tutti questi anni ha continuato a denunciare e pubblicare piccoli e grandi soprusi illegalità diffuse. Con diverse paia di occhiali frantumati, da pugni e schiaffi ricevuti negli anni, Borrelli è oggi una celebrità dei social, è per molti il Robin Hood dei follower dei noantri, al quale appellarsi grazie a Whatsapp e Messanger, invocando un suo intervento per vedersi riconosciuti diritti o per affermare doveri elusi. Gli scrivono da ogni dove, non solo dalla Campania, ma intanto con il suo modello “live and order” sta scalando rapidamente l’olimpo delle celebrità dei social, non solo politiche.