Alessandro Di Battista deve ancora decidere se candidarsi alle politiche, ma ha già trovato chi è pronto a fare campagna elettorale per lui. Rula Jebreal, per cominciare, che considera l’ex deputato grillino “un eroe” e gli ha promesso una mano in diretta social. Poi Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano, che ha dato la stessa disponibilità. Il tutto in casa di Schierarsi, l’associazione fondata da Di Battista, dove l’idea di presentare una lista comincia a fare gola.

“Se lui decide di farlo, ha tutto il mio sostegno”, ha assicurato la Jebreal. E per sgombrare il campo dagli equivoci ha precisato che sarebbe felice di “fare campagna elettorale”. Del resto, a sentir lei, “l’Italia non può aspettare”. Come riporta Libero, all’appello della giornalista è seguito l’impegno di Scanzi. Il più prudente, per ora, resta il diretto interessato. A pesare è anzitutto la raccolta delle firme, uno degli ostacoli con cui dovrebbe fare i conti una nuova formazione. Un primo dialogo, intanto, era stato avviato con Potere al Popolo, che punta a riunire più sigle. Quanto alla voce di una candidatura offerta dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ha smentito, pur ribadendo la sua stima per l’ex collega.

Ed è proprio a Conte che interessa il conto dei voti. Only Numbers, per Porta a Porta, assegna a un’ipotetica lista Di Battista il 2,2 per cento. La rilevazione Ipsos riportata dal Fatto Quotidiano la colloca intorno al 3,2 per cento, con un bacino potenziale che sfiora addirittura il 13. Le rilevazioni indicano negli astenuti il principale serbatoio di Di Battista. Ma con centrodestra e centrosinistra così vicini, al campo largo interessa anche il resto. Quanti elettori, messi davanti al simbolo dei Cinque Stelle e al nome di Di Battista, sceglierebbero il vecchio compagno di strada di Conte?