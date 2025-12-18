La Camera dei deputati approva il bilancio, avanti con la riduzione della spesa

Approvato il bilancio della Camera dei deputati, con una proroga importante, relativa al contenimento della spesa. Una mossa certamente apprezzabile, che arriva in un momento in cui cittadini e lavoratori sono chiamati ad affrontare sacrifici.

Riunitosi con la guida di Lorenzo Fontana, l'ufficio di presidenza di Montecitorio ha approvato, su proposta del collegio dei questori, il progetto di bilancio di previsione 2026 e il bilancio pluriennale 2026-2028. All'unanimità, inoltre, sono state prorogate fino al 2028 le misure di contenimento della spesa per i deputati, con particolare riferimento all’indennità parlamentare e ai rimborsi. A fronte di questa decisione, che porta avanti quanto avvenuto negli ultimi anni, si risparmieranno 30,7 milioni di euro all'anno.

I documenti di bilancio confermano una dotazione inalterata per ciascuno degli anni del triennio, invariata dal 2013, quando fu ridotta di circa il 5% rispetto al 2012. Se si considera l'inflazione cumulata dal 2013 al 2028, il mantenimento della dotazione in termini nominali determina una riduzione significativa in termini reali.

Interessante il confronto con il 2013: la spesa complessiva si riduce di oltre 75 milioni di euro

(-5,56%). La spesa di funzionamento, inoltre, nel 2026 registra un'ulteriore diminuzione rispetto al 2025 (di 2,4 milioni di euro) e, rispetto al 2013, una riduzione complessiva di quasi il 25% (-168,8 milioni di euro).