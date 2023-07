"Se avessi un ruolo...". Adesso Zaki apre a un futuro in politica

Patrick Zaki è tornato a Bologna e l’accoglienza è stata molto calorosa. Grande gioia per la libertà ritrovata. Anche se non sono mancate le polemiche causate dalla scarsa riconoscenza nei confronti del governo Meloni che si è mosso in prima linea per liberarlo. E già c'è chi si interroga sul suo futuro, senza ovvaimente escludere un impegno in politica. Magari già alle prossime elezioni europee. A sinistra, ovviamente. Dove si è già accomodata pure Carola Rackete.

Intervistato dal Corriere della Sera, Zaki ha spiegato di non aver ricevuto richieste al momento, ma le porte sono aperte: "Ho ancora molto da imparare e fare. E se anche arrivasse una richiesta per un ruolo politico la utilizzerei sempre per la causa dei diritti umani. Anche tutta questa visibilità: voglio che diventi uno strumento, la voglio usare per difendere chi non ha voce né volto, e magari è in una cella da anni come prigioniero di coscienza. Non importa se nel mio Paese o altrove" . Il Pd sogna di coinvolgerlo nella sua battaglia politica, Fratoianni e Bonelli bramano di portarlo alla Camera. Le proposte sul tavolo non mancano di certo.

L’agenda del trentaduenne prevede una tappa a Roma - un tour in stile rockstar, magari - ma senza visite nei palazzi politici del governo: "Non ho ricevuto inviti quindi no, non c’è in programma nessuna tappa del genere. Forse andrò a Roma da Amnesty che mi ha invitato, incontrerò persone che hanno a che fare con i diritti umani. Non so ancora bene che farò" . Come anticipato, per Zaki la polemica sul volo di Stato rifiutato è da considerarsi chiusa, ribadendo di aver ringraziato più volte l’esecutivo per gli sforzi fatti: “Quello che non voglio è che qualcuno un giorno possa dirmi: tu sei stato da questa o da quest’altra parte. Io sono e voglio essere indipendente. La sola parte da cui voglio stare è quella dei diritti umani” . Con la sinistra al governo, probabilmente, gli scenari cambierebbero. Ma tant'è.