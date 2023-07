Zaki in Italia. Dopo le polemiche, ringrazia il governo: "Ho apprezzato tutto"

" È il giorno più importante della mia vita, è bello essere in Italia ". Patrick Zaki rilascia le sue primissime parole dopo essere ritornato nel nostro Paese, a più di tre anni e mezzo dall'ultima volta, ai microfoni di Rainews24 dopo essere atterrato all'aeroporto di Malpensa arrivato a bordo di un Boeing 737 di EgyptAir decollato dal Cairo. L'attivista e ricercatore egiziano aveva ricevuto la grazia dal presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, a ventiquattro ore di distanza dalla condanna a tre anni inflitta allo studente universitariom che non ha mancato di ringraziare l'esecutivo italiano. " Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto ". E poi ancora: " Sono contento di essere in Italia, ci vediamo a Bologna ", aggiunge Zaki, che è stato accolto da un lunghissimo applauso mentre faceva con le dita il segno della vittoria.

Il 32enne era accompagnato dalla sorella Marise George e dalla fidanzata Reny Iskander. Entrambe lo hanno poi accompagnato in automobile a Bologna. Accanto a lui, il rettore dell'Università della città, Giovanni Molari. Nel capoluogo dell'Emilia-Romagna Zaki si era trasferito nel 2019 per frequentare un master universitario in studi di genere. La sua vicenda giudiziaria, cominciata con l'arresto per diffusione di false notizie il 7 febbraio del 2020, era momentaneamente terminata con la scarcerazione nel dicembre 2021, prima della svolta di questa settimana.

Le polemiche dopo il rilascio di Zaki