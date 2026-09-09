Campo largo contro il ddl: difende l'odio anti ebraico

Mentre si allarma per l’ascesa dell’ultradestra in Germania, la sinistra italiana prova in tutti i modi a fermare la legge per contrastare l’antisemitismo. Oltre 250 sigle oggi andranno in piazza Montecitorio (e in 45 città) per un presidio contro il disegno di legge già passato alla Camera a marzo col voto del centrodestra e di una sparuta pattuglia riformista del Pd. Un ddl senza sanzioni e basato sulla definizione di antisemitismo dell’Ihra, la stessa che Elly Schlein aveva approvato da eurodeputata e che Giuseppe Conte aveva adottato da premier. Oggi i 5Stelle saranno al sit-in promosso da una «Rete NoBavaglio» che paventa repressioni e censure. Scatenate Ilaria Salis (Avs) e Francesca Albanese, controversa relatrice Onu. Il Pd resta diviso. «L’Anpi manifesterà con i giovani del Pd, la Cgil, i giornalisti della Fnsi, i movimenti pro Pal affiliati a Hamas» dice il presidente di Setteottobre Stefano Parisi, che sottolinea: il presidio non difende la libertà di criticare Israele ma quella «di dire menzogne, di affermare il doppio standard, di negare il diritto all’esistenza di Israele, di giustificare gli orrori del 7 ottobre, di cacciare gli ebrei dalle università».

E sull’antisemitismo va all’attacco va il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi. «Purtroppo sono caduti gli argini. Ci sono ragazzi che non vanno più in tram per paura, le scuole sono presidiate dai militari. Noi non lo accettiamo». Meghnagi richiama anche i moniti del Quirinale «contro il veleno dell’antisemitismo». «Noi dobbiamo essere rispettati» dice. «Quella maratona è una vergogna - contesta Meghnagi - La critica di Israele è pane quotidiano per noi, ma un conto è la critica e un conto è l’incitamento all’odio. Io accuso una parte del mondo politico e dell’informazione di dare spazio alle falsità». «Il ddl che spero sarà approvato è già adottato da 26 Paesi Ue su 27. E non vieta alcuna critica. Il Pd si asterrà? Sarebbe gravissimo. Questo non è più il Pd. Schlein non ci ha incontrato in 4 anni. Ci trattano da lebbrosi. E l’Anpi cos’è diventata? E il sindacato? Meloni ci ha sempre rispettati. Come Fi, Lega, Marattin. L’antisemitismo è una piaga per il nostro Paese. Noi siamo italiani di religione ebraica. E al di là di una minoranza che fa molto rumore noi sappiamo che la maggioranza degli italiani sa come stanno le cose».