Caso Delmastro, slitta il voto alla Camera sull’uso delle chat

Slitta il voto sull’uso delle chat di Andrea Delmastro previsto per oggi alla Camera. Durante la riunione dei capigruppo è stato comunicato che l’autorizzazione ad acquisire le conversazioni telefoniche dell’ex sottosegretario e di Mauro Caroccia è rinviata alla giunta per le autorizzazioni della Camera che si riunirà quanto prima.

“Il presidente della Camera ha spiegato di aver ricevuto un’ora prima della riunione della conferenza dei capigruppo la lettera del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi. Eravamo pronti a votare oggi”, ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Enrico Costa che ha parlato di “una procedura anomala” e ha aggiunto: “Non è possibile riaprire l’istruttoria solo perché la Procura pensa di mandare ulteriori documenti”. Costa ammonisce che in questo modo “apriamo un precedente: un’ora prima della votazione si manda un documento e si blocca l’Aula”

“Il presidente Fontana ha dato conto della lettera ricevuta questa mattina dalla Procura, gli elementi indicati sono sicuramente rilevanti e quindi l’Ufficio di presidenza della Giunta ora deve fare ulteriori valutazioni”, ha commentato Chiara Braga, capogruppo dem alla Camera, secondo cui “si rafforzano ulteriormente gli elementi per acquisire le conversazioni dell’onorevole Delmastro e quindi questo non fa che ribadire e rafforzare la posizione che come Pd e forze di opposizione abbiamo già manifestato”.

Braga non ha dubbi: “Credo che la Giunta debba valutare questi ulteriori elementi anche nel caso per riconsiderare un orientamento negativo all’acquisizione delle chat da parte della maggioranza. Siamo in presenza di elementi rilevanti, si deve garantire che vengano tutti considerati”.

Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, ha commentato: “Abbiamo chiesto che l’Aula aspetti i lavori della giunta delle autorizzazioni” su Delmastro “perchè per noi è imprescindibile votare al più presto su questa vicenda”. E poi ha concluso: “Questa classe politica cerca di autoconservare il diritto a nascondere le cose”.

Marco Grimaldi, vicecapogruppo Avs alla Camera, attacca: “Qualcuno avrebbe voluto che la Giunta non leggesse nemmeno la lettera o aprisse quei file, invece è giusto approfondire”. Poi si chiede: “L’unica cosa che forse non cambia è il nostro appello alla maggioranza: cosa avete da nascondere?”. Secondo Grimaldi, “la verità è che gli elementi che emergono sono a tutela della trasparenza e del fatto che un procedimento possa andare avanti avendo tutti gli elementi a tutela di tutti”. Il deputato di Avs, infine, chiosa: “Credo che in fretta la Giunta debba riunirsi e sarà la Giunta a dirci come procedere nelle prossime ore. L’Aula verrà convocata subito dopo la Giunta, ci sarà il primo punto sull’emergenza climatica, una nostra mozione che chiediamo da tempo”.