Cdm, via libera al decreto "anti-maranza": fermo preventivo anche per i minori

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi per discutere un nuovo disegno di legge sulla sicurezza con “disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del ministero dell'Interno”, una serie di norme che nella maggioranza vengono definite “anti-maranza”. La riunione è durata appena 20 minuti e il provvedimento è stato approvato.

“Viene estesa la disciplina del fermo di prevenzione anche a soggetti minorenni rispetto ai quali, nel corso di operazioni di polizia destinati alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi con consistenti afflussi di persone (ad esempio quelli della movida), possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongono in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica (come il caso di possesso di armi)”, ha spiegato il ministro nel corso della veloce conferenza stampa. Inoltre, ha spiegato il ministro, nel nuovo disegno di legge sulla sicurezza “abbiamo aggiunto norme” come “l'introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale da parte del questore con cui si dispone il divieto di aggregazione in circostanze tipo la movida che danno luogo a situazioni che costituiscono grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica”. Tra le circostanze anche il "possesso di armi, di oggetti in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona".

È stata anche effettuata una modifica al Codice penale in materia di danneggiamento perché, ha spiegato il ministro, “viene esteso per questo reato l’arresto differito in flagranza, e arresto differito come arresto facoltativo, ovviamente se compiuto da un numero di persone uguale o maggiore a 5, ricollegandosi all’articolo 112 del Codice penale, che prevede l’aggregazione formate da un numero di persone maggiore di 5 come circostanze aggravanti”.