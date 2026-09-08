Cerno asfalta Magi e la sinistra: “Sta con l’islam che uccide i gay, siamo al capolinea della democrazia”

Il direttore Tommaso Cerno è stato ospite di Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, per affrontare l’ampio tema dell’immigrazione, anche quello legato alla violenza di Torino per mano di un bengalese, poi lasciato libero dal gip. Il punto sul quale il direttore ha voluto porre il punto è l’ipocrisia della sinistra, la vicinanza di chi dice di lottare per i diritti ma poi si allea con chi, quegli stessi diritti, li vorrebbe levare.

“Non sono andato al gaypride quest’anno perché vedere gli omosessuali sputare sul carro degli ebrei, unico Paese in Medioriente dove gli omosessuali sono rispettati, per celebrare un regime che li impicca, mi fa ridere di cosa siamo diventati”, ha detto Cerno parlando con Piero Sansonetti nel corso di un acceso confronto. “Voi che avete letto tanti libri state difendendo la fine della democrazia, convinti di difendere la libertà. Invece state difendendo voi il carcere culturale e oscurantista”, ha detto ancora il direttore difendendo la sua posizione, ribadendo il concetto: “All’ultimo gay Pride non sono andato perché voi eravate con i palestinesi che mi impicciano. Ho preferito stare con gli ebrei che mi permettono di sposarmi”.

La polemica nasce dalle posizioni pro-Pal della sinistra italiana ma, in generale, europea, come ha sottolineato anche in precedenza il direttore parlando con Riccardo Magi, segretario di +Europa, con il quale ha avuto un altro scambio molto acceso. “Tu una volta eri un radicale, adesso sei uno di sinistra, filo-palestinese, che vuole dire che la ragione ce l’ha lui. Quello che ho sentito io oggi è che è colpa di Trump. A me i terrapiattisti, quelli che leggono il telefono con quel sorrisetto, di sapere tutto…”, gli ha detto Cerno mentre discutevano di Ceuta.