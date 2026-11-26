Claudio Scajola, coordinatore di Fi a fine anni 90 e poi ministro dell’Interno, dello Sviluppo, dell’Attuazione del programma, delle Attività produttive nei governi Berlusconi, ora è sindaco di Imperia.

Onorevole Scajola, nel 94 aveva sentore della preparazione di un agguato a Berlusconi?

«Non ne ho conoscenza, ma posso fare una considerazione: De Gennaro rimase capo della polizia per tutto il periodo dei governi di Berlusconi, dunque aveva la sua fiducia».

Sarebbe stato il governo Ciampi a ordinare di passare i verbali.

«Questa storia mi lascia perplesso. Ricordo però che da ministro dell’Interno nel 2002, quando le acque si furono un po’ calmate dopo il disastro dell’operazione alla scuola Diaz per il G8 di Genova, parlai a De Gennaro di un cambio al vertice della polizia e di una sua promozione a capo dell’Europol, dopo essermi consultato con i miei omologhi di Francia, Germania e Gran Bretagna. Lui non era interessato ma capiva la necessità di un cambiamento e con molta correttezza si rimise alla mia decisione. Solo 15 giorni dopo, esplose lo scandalo fasullo per quella frase che mi estrapolarono sulla scorta al povero Biagi e mi dimisi. Il nuovo ministro dell’Interno lo confermò nel suo ruolo».

Il G8 di Genova è stato la macchia sulla carriera di De Gennaro.

«Ho tanti ricordi con De Gennaro, per una frequentazione assidua dal 2001, quando sono entrato al Viminale e lui era capo della polizia e dopo, nei miei diversi incarichi di governo e come presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza. Dopo i fatti della Diaz, alle 4 di notte ero nel mio studio al Viminale e gli chiesi come mai non mi avesse avvertito di quello che era successo. Rispose che avrebbe voluto darmi la notizia positiva dell’arresto dei black bloc che sembrava si fossero rifugiati nella scuola, perché, in quel caso, sarebbe stato un successo mio. Ma se avessero fallito, lui - non avvertendomi nel corso dell’operazione - mi avrebbe protetto dalla responsabilità dell’insuccesso. Mi colpì perché dimostrava quanto forte fosse il suo senso dello Stato e della salvaguardia delle figure istituzionali. Io convocai il prefetto La Barbera e rimossi lui, il prefetto Andreassi e il questore Colucci. Per consentire il più sereno svolgimento delle attività della magistratura e tutelare il prestigio della polizia. De Gennaro offrì anche le sue dimissioni, io le respinsi. Per valutazioni successive».

Ora si è suicidato perché è stato accusato di depistaggio nella strage di via D’Amelio.

«Credo che aver saputo che per 2 anni era stato seguito e intercettato sia stato uno choc fortissimo. La decisione di togliersi la vita, secondo me, è conseguente alla notizia che i pm avevano reiterato la richiesta d’arresto, dopo che il gip l’aveva respinta.

C’era bisogno di chiedere l’arresto dell’ex capo della polizia? Penso sia stato il colpo fatale: gli ha fatto cogliere quanto eclatante e interminabile sarebbe stato il processo mediatico. Non ha retto, ma non lo vedo come un atto di resa, piuttosto come il gesto quasi eroico di chi ha cercato di salvare la dignità delle istituzioni. È stato un servitore dello Stato. Fino alla fine».

La vittima, come hanno detto i vicepremier Tajani e Salvini, di un processo mediatico?

«Credo abbia pesato il processo mediatico, che ha fatto tante vittime in questi 30 anni, con l’enfasi mediatica sulle inchieste come se non contassero le sentenze. Ma anche un motivo intimo, personale, lui era consapevole che l’arresto di un ex capo della polizia avrebbe fatto apparire l’Italia come una repubblica sudamericana. E non poteva accettarlo».

Può essere stato schiacciato tra chi pretendeva il silenzio e la sua coscienza?

«Era un duro, severo, molto sicuro di sè, con un forte senso delle istituzioni che nei ruoli apicali talvolta diventa ragion di Stato. Non si faceva dare ordini da nessuno, nè indicare da altri come doveva svolgere i ruoli che ha ricoperto con governi di diverso colore politico».