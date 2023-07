Forza Italia, il comitato di presidenza propone Tajani alla guida: "Candidato unico"

Il Comitato di presidenza di Forza Italia candida Antonio Tajani alla guida del partito. La conferma è arrivata in una nota che rende nota anche l’approvazione all’unanimità del documento politico realizzato con il contributo di tutti i dirigenti e che sarà illustrato al Consiglio nazionale in programma il prossimo 15 luglio. Il documento si apre con il ricordo del presidente Silvio Berlusconi, unico leader e padre fondatore: “Il suo operato, i suoi obiettivi, la sua passione, il suo impegno senza riserve nell'interesse del bene pubblico, sono l'anima di Forza Italia, anch'essa unica e insostituibile”.

“Il patrimonio di valori - liberali, riformisti, cristiani, garantisti, in chiave europeista e atlantista -, trasmesso da Silvio Berlusconi, è la base del grande progetto per il futuro del Paese, partendo dall'appartenenza al Partito Popolare Europeo di cui il movimento azzurro è il pilastro, fino ad arrivare al sogno e all'intuizione visionaria del presidente Berlusconi di una guida europea, sull'impronta dell'esecutivo di centrodestra in Italia” , si legge ancora.

Il consiglio nazionale azzurro ha espresso grande apprezzamento per il lavoro dei membri del governo, dei parlamentari e degli amministratori locali azzurri “per affermare i valori per realizzare gli obiettivi per i quali i cittadini ci hanno dato fiducia” . Ribadendo il ruolo insostituibile della figura di Berlusconi, viene affidato ad Antonio Tajani e agli organi dirigenti monocratici e collegiali “il compito di guidare il movimento fino al congresso nazionale, in spirito unitario, nella continuità con le idee e i principi del nostro fondatore”.

Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia, ha consegnato la tessera azzurra n. 2 a Tajani e non ha nascosto un pizzico di emozione: “La comunità politica di Forza Italia vede in lui una guida salda, saggia, esperta, lungimirante. Un uomo, prima che un politico, che è stato per 30 anni leale soldato del presidente Silvio Berlusconi e che mi auguro, dopo il Consiglio nazionale, ci guiderà in un percorso tanto complesso quanto avvincente” .

Intervenuto ai microfoni di “Morning News” su Canale 5, il ministro degli Esteri ha tenuto a precisare che FI andrà avanti con il sostegno della famiglia del Cavaliere: “La famiglia considera Forza Italia una delle realizzazioni più importanti di Silvio Berlusconi. Proprio per onorare la sua memoria e per trasformare in realtà tutti i sogni del nostro leader non realizzati, noi abbiamo il dovere di andare avanti”.