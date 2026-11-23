E ora piomba sulla lunghissima campagna elettorale che accompagnerà gli italiani al rinnovo del Parlamento il suicidio di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia che ha attraversato la guerra di mafia, le stragi di Capaci e via d’Amelio, e poi ancora tutta la Seconda Repubblica, dall’osservatorio delle segrete stanze dello Stato. L’affaire De Gennaro potrebbe dunque diventare elemento di campagna elettorale, perché si trascina una serie di questioni: l’uccisione di Paolo Borsellino e il relativo depistaggio e va da sé lo scontro che in questi mesi c’è stato all’interno della commissione parlamentare Antimafia tra il centrodestra e il centrosinistra.

Di certo chi ha già fatto sapere che vorrà approfondire la questione è Giuseppe Conte, leader M5s e in ballo per guidare la coalizione progressista. L’avvocato del popolo, a caldo, si è servito di queste parole: «La morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro lascia tutti sgomenti. Il nostro cordoglio ai suoi familiari. Ci saranno tempi e modi per entrare nel merito di quanto sta accadendo». Nell’ultima frase si racchiude la strategia di Conte che, come è noto al grande pubblico, sogna il grande ritorno a Palazzo Chigi. E va da sé scatenerà i membri della commissione antimafia, vale a dire i due magistrati Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, rimasti silenti in queste ore. L’idea che gira ancora sotto traccia nel mondo grillino è di rilanciare la storica battaglia antimafia, facendola diventare strumento da campagna elettorale. Dettaglio: non si esclude nella war room del M5s che già nei prossimi giorni potrebbe tenersi una conferenza stampa di Conte proprio con Scarpinato e Cafiero De Raho.

La politica si muove dunque. È ingolosita da come percepirà e interpreterà questa fase della Repubblica l’opinione pubblica. Chi ha capito la strategia degli azionisti del campo largo è un ex Dc oggi calendiano come Osvaldo Napoli: «Dietro le parole di circostanza di Schlein e Conte risuona un’antica consonanza con quei settori della magistratura sempre pronti a offrire un breviario di interpretazione politica per ciascuno dei loro atti». La sinistra proverà a cavalcare l’onda della morte di De Gennaro per riaccendere il carro dell’antimafia. Gianfranco Rotondi, deputato di Fdi di rito democristiano, osserva: «Ci saranno alcuni che diranno hanno ucciso De Gennaro altri che ribatteranno non ha retto il pezzo dell’inchiesta. Io ho una mia convinzione, fermo restando la buona fede dei magistrati di Caltanissetta: la mafia ha cambiato strategia, invece di uccidere facendo saltare i ponti, prova a mascariare" i suoi nemici. Questa è stata la strage di Capaci della Terza Repubblica. L’impatto sul sistema decisionale del Paese può essere devastante». È il motivo per cui Conte prepara già una campagna attorno all’affaire De Gennaro.