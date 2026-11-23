Neanche il tempo di metabolizzare la morte di Gianni De Gennaro che già il mondo degli antagonisti e dei collettivi gioisce per la scomparsa dell’ex capo della Polizia identificandolo come uno dei propri principali nemici, mentre commentatori e figure vicine all’estrema sinistra enfatizzano i fatti del G8 di Genova invece di un rispettoso silenzio. Tra vignette satiriche, elogi di Carlo Giuliani, veri e propri commenti di giubilo contro la polizia, il mondo antagonista non riesce a contenersi nemmeno di fronte a una vicenda così tragica ed anzi dà il peggio di sé.

Il profilo social di Radio Base pubblica una vignetta con scritto «Ciao Gianni. Insegna agli angeli come si fabbricano le molotov false» per poi aggiungere «Genova 2001. La memoria non si assolve». I commenti al post sono da brividi da «lo doveva fare molto ma molto tempo prima, il karma esiste» a «non ti piangerà nessuno» passando per gli insulti alla polizia «Sbirro» e «Uno di meno». La pagina social vicina al mondo antagonista Militanza Grafica posta un’altra vignetta con l’hashtag «Genova 2001» e «G8» in cui si vede un uomo incappucciato (probabilmente Carlo Giuliani) che tiene la mano di una signora anziana «è finita mamma». I commenti sono ancora una volta raccapriccianti: «Il mandante morale per la morte di Carlo», «prima o poi fai i conti col diavolo». Lo scrittore Matteo Saudino pubblica invece una foto di Carlo Giuliani scrivendo «Oggi il mio pensiero va al G8 di Genova, alla Diaz e a Carlo» con un cuore spezzato a corredo del suo post.

Oltre ai numerosi ricordi di Giuliani sono vari i riferimenti alla Scuola Diaz come un post che circola con scritto «Gianni De Gennaro ci ha lasciati. È stata la mano di Diaz». Sul sito Osservatorio Repressione è comparso un articolo dai toni molto duri intitolato «De Gennaro si è suicidato. Noi a Genova c’eravamo, ricordiamo e non perdoniamo» in cui si legge: «Mentre politica e media celebrano il servitore dello Stato noi ricordiamo Carlo Giuliani, la Diaz, Bolzaneto e le migliaia di persone colpite dalla repressione. La morte dell’ex capo della Polizia non cancella le responsabilità istituzionali del G8 del 2001». Il comunicato dell’Osservatorio continua con queste parole: «Noi a Genova c’eravamo. Ricordiamo e non perdoniamo. Non abbiamo dimenticato Carlo Giuliani, la Diaz, Bolzaneto e tutte le persone alle quali lo Stato ha spezzato o segnato la vita. Non sarà la morte di Gianni De Gennaro a farci cambiare idea sulla storia di quei giorni».

Per il giornale comunista Contro Piano la sua morte è invece «uno sparo nel buio della repubblica» poiché «in quel mondo di ombre e ricatti De Gennaro si è mosso da professionista. E non è un complimento. Si porta dietro una colonna di lapidi che, a dispetto dei requiescat dei non molti che devono ringraziarlo, di certo non gli renderanno più leggera la terra».

Immancabile poi il commento di Ilaria Salis che parla di «una vicenda tragica che solleva interrogativi profondi sulle zone d’ombra del potere e sui rapporti opachi all’interno degli apparati dello Stato». C’è poi il caso di Rifondazione Comunista a Genova che non ritira quanto dichiarato nelle ore successive alla morte di De Gennaro secondo cui «la sua scomparsa non cancella quanto accaduto né le responsabilità politiche e istituzionali ancora da assumere. Continueremo a ricordare Carlo Giuliani e tutte le vittime della repressione. Genova 2001 non è una pagina da archiviare, ma una ferita nella storia del nostro Paese».