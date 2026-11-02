Conte rilancia il reddito M5s. Così vuole ri-sfasciare l’Italia

Non gli è bastato aver fatto spendere alla casse dello Stato 34,5 miliardi dal 2019 al 2023 per il famoso reddito di cittadinanza. Oltre un milione di famiglie coinvolte per un importo medio di 540 euro al mese. Una misura che avrebbe dovuto avvicinare al mondo del lavoro gli inoccupati e disoccupati ma che alla fine non ha fatto altro che parcheggiarli a casa davanti la televisione. Insomma, assistenzialismo in purezza.

Giuseppe Conte, in modalità leader del campo largo, è un nostalgico di quella misura che è stata un successo in Campania e in Sicilia: il 41% dei percettori risiedeva nella due regioni del Sud e guarda caso alle elezioni politiche del 2018 i cinquestelle fecero en plein da quelle parti.

L’avvocato del popolo vuole ripartire dal reddito di cittadinanza. Una mossa che ha il sapore di propaganda perché ingolosisce le regioni del Mezzogiorno e potrebbe consentirgli di fare un ulteriore balzo nella classifica finale dei partiti.

Sia come sia, il leader del M5S, sabato sera, ospite della trasmissione Accordi e Disaccordi, ha scolpito queste parole: «Noi ci presenteremo a questi tavoli per il programma con 20 punti che riassumono forse il progetto progressista più avanzato - chiamatelo di sinistra, io lo chiamo progressista - di cambiamento della società. L’unica vera misura organica di sostegno alla povertà l’abbiamo introdotta noi, l’unica vera legge contro la corruzione l’abbiamo fatta noi, l’unica vera legge di contrasto al precariato è nostra». E il reddito, quindi, ci sarà? Risposta scontata del leader del M5S: «Certo che sì». Azionisti del campo largo avvertiti.

Così, nei prossimi giorni quando il famoso tavolo del campo largo si riunirà, i 5Stelle presenteranno la lista della spesa per far riesplodere i conti pubblici. E rimetteranno in cima alla lista il reddito di cittadinanza. Non è dato sapere come tutto questo si potrà conciliare, ad esempio, con Matteo Renzi, che è stato elevato a punto di riferimento centrista da parte dell’altra leader in pectore del campo largo, ovvero Elly Schlein. Una misura che mal si concilia con la postura del leader di Italia viva che qualche anno fa ha raccolto le firme contro il famoso reddito della discordia definendolo «una vergogna» e aggiungendo: «Possibile che la gente prenda i soldi per i non lavorare?» Sembra scontato che sarà assai difficile amalgamare le idee di Conte con quelle di Renzi. Su questo punto lo scontro potrebbe superare la soglia di guardia e addirittura potrebbe mettere a rischio la tenuta della coalizione. Certo è che Conte non intende fermarsi. Difficile che possa cedere su uno dei baluardi della narrazione pentastellata. E chissà se a un certo punto, sempre l’ex premier 5Stelle non tiri fuori dal cilindro l’altra misura che ha contrassegnato l’esperienza del contismo al governo, ovvero il superbonus che alle casse dello Stato è costato 174 miliardi. Un’altra misura che ha sfasciato i conti dell’Italia e che ha avuto come effetto quello di limitare l’azione economica del governo Meloni. La ricetta sarà di questo tenore. Si segnala intanto che un altro dei pilastri del programma sarà il salario minimo a 10 euro lorde. Immancabile poi la richiesta da parte di Alleanza Verdi Sinistra di una super tassa sui patrimoni che non scalda ma piace a gran parte del mondo cinquestelle e in particolare è una battaglia portata avanti da Chiara Appendino. Sarà anche questa oggetto di dibattito e divisione. Anche qui c’è sempre il veto da parte di Renzi. In estrema sintesi, i principi fondanti del campo largo sono assai chiari: tasse, bonus e assistenzialismo.