Dalle «tavolate multietniche» promosse come assessore della giunta Sala nel 2018 alla promessa in grande: «Come me sindaco, a Palazzo Marino e nei punti di ingresso di Milano metteremo una scritta, Qui nessuno è straniero». Parola del dem Pierfrancesco Majorino, fedelissimo di Elly Schlein, che a un mese dalla discesa in campo come candidato alle primarie - «sono molto tranquillo e ottimista, le faremo e saranno e febbraio» -, al Teatro Litta ha snocciolato pillole del programma. Un mix di populismo e lotta ai ricchi. Sulla sicurezza ha le idee chiare. «I soldati non servono a niente, con mezzi che ci fanno apparire come una città in guerra, uno spettacolo indegno. Abbiamo bisogno di 500 agenti della polizia e 500 nuovi mediatori sociali ed educatori». La sinistra è allergica all’esercito, anche nella capitale dei reati. Meglio formule buoniste. Come i «presidi mobili di comunità, un’idea che mi piace moltissimo. Una flotta di camper nei quartieri più fragili per offrire informazioni e supporto alle persone vulnerabili». Lotta a ricchi e poteri forti. Ripeterà «fino alla noia» che «Milano non è supermercato», quindi: tassare i super ricchi che hanno spostato la residenza per avere sconti fiscali e «anche le tariffe dei mezzi pubblici vanno ripensate. I turisti e i ricchi possono pagare un biglietto più caro». Biglietti gratis alla Scala o a grandi mostre invece a chi non c’è mai stato, «lo fa Mandani, lo faremo anche noi», il sindaco di New York ormai è un vate.

Lo slogan è «Più coraggio, Milano». Majorino alza la voce quando assicura che si batterà per cambiare l’«indegna» intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi o quando avverte il presidente del Milan Paolo Scaroni che «Milano è dei cittadini e non dei fondi, se si dovesse riaprire la questione legata a San Siro per me la soluzione migliore resta la ristrutturazione». Mette in fuga anche i fondi immobiliari minacciando il «20% in più sugli oneri di urbanizzazione». Promette «il primo delegato ai diritti civili», una Milano che «dica di essere sempre e con ostinazione contro il genocidio perpetuato dal governo israeliano» (per i delusi Pd-Avs che non hanno ottenuto da Sala lo stop al gemellaggio con Tel Aviv). Si prende pure «un impegno da far tremare i polsi». Entro fine mandato «non voglio più persone che dormono per strada». Va presa con le pinze, da assessore al Welfare per 7 anni non ha fatto miracoli. Intanto, a far tremare i polsi a Majorino forse è l’assenza di big in sala (i dem più alti in grado, Barbara Pollastrini e la senatrice Cristina Tajani). In campo ci sono il giornalista Mario Calabresi e la vicesindaco Pd Anna Scavuzzo.

Rivolge al dem Lorenzo Pacini e agli attivisti Tommaso Goisis e Carlotta Cossutta il suo appello a «ridurre il numero dei candidati, dobbiamo costruire un grande progetto progressista, uniamo le energia per contare di più». E dopo che la Procura ha chiesto l’archiviazione per Sala e altri nell’inchiesta sull’urbanistica, il leader di Iv Matteo Renzi ieri a Milano ha sostenuto che «chi ha chiesto le dimissioni di Sala oggi dovrebbe scusarsi». Messaggio al presidente M5S Giuseppe Conte.