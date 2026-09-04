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Contro manifestazione degli antagonisti flop a Bari: solo 500 in corteo

Non c’è stata la raccolta di adesioni che le sigle antagoniste capeggiate da Cambiare rotta avevano sperato nel giorno in cui il governo Meloni ha festeggiato il record di longevità

Alessandra Corradi
antagonisti bari
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Grande flop a Bari per la manifestazione antagonista contro l’evento organizzato da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità del governo di Giorgia Meloni. “Il 4 settembre ci sarà la festa di partito di Fratelli di Italia, camuffata come “festa del popolo”. Meloni & Co. sventolano il fatto che questo governo sia il più duraturo e sicuro, ma ciò a cui abbiamo assistito durante questo mandato è stato un aumento dei finanziamenti a guerre e genocidi, politiche di macelleria sociale e distruzione dell’istruzione pubblica”, dicevano nei giorni scorsi da Cambiare rotta per lanciare il corteo, che non sarebbe mai potuto entrare a contatto con l’evento di FdI grazie a un’ampia zona rossa allestita per l’occasione.

“Oggi siamo in piazza come giovani e studenti di scuole, e università, riempiendo le strade di Bari, per contestare i festeggiamenti di longevità del governo della Meloni: un governo razzista e guerrafondaio, che in questi anni ha attuato politiche antipopolari, peggiorando anche più di quanto abbiano fatto i governi precedenti le condizioni di sanità, scuole e università nel nostro Paese”, hanno scritto questo pomeriggio durante la manifestazione. Alla fine sono scesi in piazza in 500, un numero decisamente esiguo per impensierire il sistema di sicurezza o per rivendicare un corteo partecipato. Durante il pomeriggio, inoltre, 3 manifestanti che cercavano di raggiungere il raggruppamento prima della partenza sono stati sottoposti a fermo preventivo dalla polizia, secondo quanto hanno riferito gli organizzatori.

Non sono arrivate conferme dalla questura ma i manifestanti hanno ribadito di avere più volte chiesto l’autorizzazione a proseguire il corteo oltre la basilica di San Nicola, autorizzazione che è stata negata. Sono state comunque effettuate anche altre identificazioni durante il corteo: “Ci hanno bloccato molto prima del porto e questa è arroganza che stiamo sperimentando giorno dopo giorno”. Il corteo è stato fermato sul lungomare di Bari in prossimità della basilica di San Nicola. Parte dei manifestanti ha lasciato la manifestazione per tornare a casa e un’altra parte si è rimessa in marcia a gruppetti dicendo di voler raggiungere la Stazione centrale.

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