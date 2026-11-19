C’era una volta il Pd di Walter Veltroni che dell’atlantismo faceva un vanto e che puntava nelle sue liste su figure come l’imprenditore Massimo Calearo o su giovani come Marianna Madia. L’ambizione del Nazareno era quella di non essere solo il perno della coalizione ma il partito portante in grado di candidarsi al Paese come forza di governo e soprattutto provando a superare le ideologie novecentesche. La nascita del Pd confina gli istinti più radicali e più gruppettari alla sua sinistra. Era il 2008, un’epoca fa, Veltroni versus Berlusconi. L’ex direttore dell’Unità perde, lascia la casa di via Sant’Andrea delle Fratte, ma le direttrici permangono. Il riformismo è il principio fondante, lo sguardo agli States è nei fatti, l’occidentalismo resta una pietra miliare. E le visite al ghetto rappresentano un pezzo di storia del partito che sarà poi guidato da Dario Franceschini, Matteo Renzi ed Enrico Letta. A proposito di rinnovamento e di terza via, Renzi innova al punto da mettere in crisi un pezzo di centrodestra che sembra essere attratto dal riformismo dell’ex sindaco di Firenze. Tutto questo succede più o meno fino alla segretaria di Letta che disegna gruppi parlamentari che si fondano sul Pd delle origini, dove l’anima margheritina dialoga con quella ex Ds, in una casa in cui le due storie si fondano, restando ancorati all’europeismo e all’atlantismo, non dimenticando il rapporto con Israele.

Eppure oggi qualcosa sembra essersi rotto. Il Pd di Elly Schlein insegue la sinistra radicale di Bonelli e Fratoianni, subisce l’azione del M5S e di Giuseppe Conte. Non a caso qualcuno in Transatlantico si lascia scappare: «Il Pd è diventato una corrente di Avs». Confermano questa tesi gli addii traumatici degli ultimi anni. Fra i tanti: Marianna Madia, che fondò il Pd nel 2007, Andrea Marcucci, Enrico Borghi, Elisabetta Gualmini, Matteo Richetti. La lista è lunghissima e arriva fino a Emanuele Fiano, che ha lasciato il Nazareno nelle ultime 24 ore perché il Pd non ha votato il ddl antisemitismo. Senza dimenticare Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo e per lungo tempo punta di diamante dell’area riformista del Pd. Picierno, che oggi guida un contenitore che si chiama Spazio Pubblico che sta fuori dai poli, osserva con il Giornale: «Penso da tempo che il Pd abbia progressivamente smesso di essere la casa dei riformisti, è accaduto quando ha iniziato a considerare la tutela della propria identità come un obiettivo politico in sé. Negli ultimi anni il mondo è cambiato con una velocità impressionante e invece di interrogarsi su come governare questo mondo che stava emergendo, il Pd ha finito per interrogarsi su come rappresentarne una parte. Tornando alla cronaca: la piazza Pro Pal invece della difesa della democrazia con una sacrosanta legge contro l’odio antisemita». È stato un processo lento, che è dunque durato diversi anni, ma che alla fine è stato definitivo. Una mutazione genetica del Pd che secondo l’ex senatore riformista Stefano Ceccanti è anche dipesa dal rapporto con i 5s: «Quando iniziò il Conte 2, il M5s valeva più o meno il doppio del Pd ma votò Ursula von der Leyen e inviò Gentiloni alla commissione Ue; alle Europee del 2024 il Pd è quasi il doppio del M5s ma è vietato parlare di legittima difesa armata dell’Ucraina e cambia voto sull’antisemitismo per allinearsi al M5S tra Senato e Camera».

E questa mutazione preoccupa una parte della galassia dem, quella che rimpiange il Pd degli albori. Sostiene Filippo Sensi, senatore riformista: «Oggi prevale il rosso antico, ma io sono nostalgico di futuro, di un partito plurale, che mette insieme e non esclude, che parla a tutti e non ai suoi». Rieccoci così al punto di partenza: c’era una volta il Pd di Veltroni, Letta, Renzi, Franceschini. Perché quello di oggi è un’altra cosa, sembra più una corrente di Avs.