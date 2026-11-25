La legge sui data center ritorna in Consiglio regionale mentre i comitati protestano fuori dal Pirellone, anche se slitta a lunedì la votazione finale sull’ordinamentale che contiene le modifiche alla norma. «Abbiamo cercato di introdurre dei principi che rendono più rigoroso il controllo, estendendo anche ai Comuni la possibilità di intervenire - sottolinea il governatore Attilio Fontana -. Vogliamo cercare di salvaguardare ancora di più il territorio libero ed evitare che si occupi una grande quantità di terreni destinati all’agricoltura». Le richieste di insediamento sono elevate, ma «non c’è timore - aggiunge Fontana -, la gran parte riguarda intenti speculativi e non andrà avanti».

Le opposizioni, però, chiedono una sospensiva sui progetti di costruzione dei nuovi data center, anche in attesa di una mappatura nazionale. Secondo il capogruppo Pd al Pirellone Pierfrancesco Majorino «la diffusione selvaggia dei data center è una vera vergogna, agevolata dalla Regione che è complice di un saccheggio dei nostri territori». Per il capogruppo del M5s Nicola Di Marco bisogna «procedere con una sospensiva che possa dare realmente alla politica la possibilità di discutere sulla pianificazione di questi insediamenti».

«Mi dispiace vedere che ci sono consiglieri di sinistra che cercano di cavalcare legittime preoccupazioni - replica l’assessore regionale Massimo Sertori, che ha la delega alle risorse energetiche -. In realtà, la nostra legge consente la realizzazione di data center ma a determinate condizioni». Con le modifiche «imporremo che si utilizzi l’energia prevalentemente da fonte rinnovabile nella misura del 60 per cento - sottolinea Sertori - e che si utilizzino sistemi moderni per l’uso della risorsa idrica per il raffreddamento». E poi «abbiamo introdotto delle misure molto più restrittive per quanto riguarda le aree agricole» prosegue Sertori, che ricorda che quelli della Lombardia e in particolare dell’hinterland di Milano sono territori scelti dai player internazionali per motivi precisi. Intanto «c’è un tessuto produttivo che usa molto questi centri perché abbiamo connessioni in fibra ottica che ci collegano in tutto il mondo. E poi per l’affidabilità della nostra rete ad alta tensione». E comunque «bloccare questo processo è come voler fermare l’acqua con la mano. Noi - conclude - preferiamo governare il fenomeno».