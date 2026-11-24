Antimafia di lotta (politica) e di governo. I professionisti teorizzati da Leonardo Sciascia hanno campato per anni grazie al doppio binario di cui parlava Gaetano Quagliariello: mentre la Dna indagava sui boss con indagini non sempre impeccabili, la commissione grazie ai poteri d’inchiesta e di indirizzo sulle norme antimafia si divertiva a mascariare politici e a piazzare scoop ai giornali, con effetti mediatici inversamente proporzionali alla verità. Ipotizzata dopo la strage di Portella della Ginestra del 1947, a trasformarla «nell’anticamera del sospetto khomenista» che odiava Giovanni Falcone sono state le stragi del ’92 e l’avvento di Silvio Berlusconi.

Già nei primi anni Ottanta il presidente in quota Pci Abdon Alinovi ipotizzava il solito polpettone complottista formato da «mafia, camorra e P2» (la potentissima ‘ndrangheta calabrese era così casereccia da non preoccupare...) considerati «veri e propri poteri alternativi». Prima della presidenza di Chiara Colosimo, che ha rimesso l’Antimafia al centro del dibattito politico-giudiziario, di contributi veri alle inchieste ne erano arrivati pochini. La prima donna a presiederla fu la forzista Tiziana Parenti a inizio anni Novanta, che poi passò la mano a Ottaviano Del Turco e infine a Giuseppe Lumia quando l’ex sindacalista divenne ministro delle Finanze di Giuliano Amato. Poi arrivarono Luciano Violante (Pds), l’azzurro Roberto Centaro, Francesco Forgione di Rifondazione, Beppe Pisanu di Forza Italia, Rosi Bindi del Pd e infine il grillino Nicola Morra, l’ultimo a trasformarla in «tribunale politico» contro il centrodestra.

Quando si raccolgono informazioni privilegiate che incidono sulla lotta politica, la tentazione di rivelarle è forte. Famoso resta lo scontro innestato dall’ex ministro della Giustizia Filippo Mancuso, che aveva accusato l’ex pm del Pool antimafia di Palermo Giuseppe Ayala di aver chiesto alla mafia tramite un legale un favore per recuperare della refurtiva. Senza contare le indagini sul ruolo del pentito Totuccio Contorno, tornate oggi di moda con l’inchiesta di Caltanissetta e la morte dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, che già allora divisero maggioranza Dc e sinistra. O lo scontro con l’allora governatore siciliano Rosario Crocetta per i suoi rapporti con l’ex capo di Confindustria Sicilia Antonello Montante, ex icona antimafia caduta nella polvere.

L’apice si raggiunse con l’intervista alla Stampa di Violante ad Augusto Minzolini sui presunti rapporti tra la mafia e il braccio destro di Berlusconi Marcello Dell’Utri. Si dimette, ma il «Berlusconi mafioso» diventerà il refrain della neonata Seconda Repubblica. A parlare di ‘ndrangheta fu la commissione della XV legislatura guidata da Forgione, solo perché la strage di Duisburg del 14 agosto 2007 ne aveva disvelato le ramificazioni internazionali.

Quella della Bindi si caratterizzò invece per la strampalata lista dei presunti «impresentabili» e per le presunte infiltrazioni mafiose nella massoneria, con il Grande Oriente d’Italia che denunciò l’Italia alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, dopo la richiesta di acquisire l’elenco dei 35mila iscritti che ci valse una condanna a pagare 9.600 euro per danni non pecuniari e 5.344 euro per spese legali al Goi. Le relazioni non sono quasi mai state condivise da maggioranza e opposizione. Ne sanno qualcosa i grillini, che dopo la fallimentare esperienza Bindi (accusata da loro di non aver incoraggiato l’introduzione del reato di scambio politico-mafioso previsto dall’articolo 416 ter) rivendicarono la presidenza nella legislatura successiva con Nicola Morra, che allargò le «competenze» dell’Antimafia a vicende collaterali come via Poma, Marco Pantani e l’omicidio di Pier Paolo Pasolini.

Fu un’altra morte, quella improvvisa della povera governatrice calabrese Jole Santelli, a crocifiggere Morra e a trascinarlo nell’irrilevanza: «I calabresi sapevano di votare una che sarebbe morta presto», la sintesi del suo infelice pensiero, al quale replicò dicendosi «nel mirino della mafia» che però adesso (stranamente?) se ne disinteressa.